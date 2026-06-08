El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, destacó el comportamiento de las personas que participaron de la multitudinaria despedida de Indio Solari en Villa Domínico y aseguró que “su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo”.

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Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio.



Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo.



Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/jXl1DPqm78 — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 8, 2026

En declaraciones difundidas tras el cierre del evento, Ferraresi sostuvo: “Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio. Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Indio”.

El jefe comunal ya había compartido un mensaje durante la jornada del domingo, cuando el masivo velorio aún se desarrollaba con normalidad. Allí expresó: “Argentina despide al Indio. Cientos de miles de personas llegan a nuestra ciudad para rendir homenaje al ídolo. Como decía el Indio, las despedidas son esos dolores dulces. Sigamos juntos y en armonía”.

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ARGENTINA DESPIDE AL INDIO



Cientos de miles de personas llegan a nuestra ciudad para rendir homenaje al ídolo.



Como decía el Indio, las despedidas son esos dolores dulces. Sigamos juntos y en armonía, cuidándonos y celebrando el legado imborrable que nos dejó. pic.twitter.com/7zLFo7vf7e — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 7, 2026

El evento se extendió durante unas 18 horas en Villa Domínico, con una concurrencia que, según estimaciones, osciló entre 200 mil y un millón de personas. Pese a la magnitud, se desarrolló sin incidentes y con una organización que fue destacada tanto por autoridades como por los propios asistentes.

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