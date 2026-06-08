Ferraresi agradeció la multitudinaria despedida del Indio Solari en Avellaneda: "Su legado seguirá vivo en cada canción"
El intendente destacó el comportamiento de la multitud que participó de la despedida del Indio Solari en Villa Domínico. Aseguró que el evento se desarrolló “con respeto” y remarcó que el legado del músico “seguirá vivo en el corazón del pueblo”.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, destacó el comportamiento de las personas que participaron de la multitudinaria despedida de Indio Solari en Villa Domínico y aseguró que “su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo”.
En declaraciones difundidas tras el cierre del evento, Ferraresi sostuvo: “Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio. Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Indio”.
El jefe comunal ya había compartido un mensaje durante la jornada del domingo, cuando el masivo velorio aún se desarrollaba con normalidad. Allí expresó: “Argentina despide al Indio. Cientos de miles de personas llegan a nuestra ciudad para rendir homenaje al ídolo. Como decía el Indio, las despedidas son esos dolores dulces. Sigamos juntos y en armonía”.
El evento se extendió durante unas 18 horas en Villa Domínico, con una concurrencia que, según estimaciones, osciló entre 200 mil y un millón de personas. Pese a la magnitud, se desarrolló sin incidentes y con una organización que fue destacada tanto por autoridades como por los propios asistentes.
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