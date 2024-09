El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvo reunido con el presidente de Racing, Víctor Blanco, en un momento particular para la institución deportiva bonaerense. Este año hay elecciones y el ídolo racinguista, Diego Milito, anticipó que se lanza como candidato poniendo en jaque un nueva gestión el actual mandatario.

“Mantuvimos una reunión con los dirigentes de Racing, Víctor Blanco, Barbie Blanco y Christian Devia. Conversamos sobre el club y nos contaron sobre la agenda que están trabajando de cara a las elecciones que se realizarán este año”, fue el mensaje que hizo público el dirigente peronista.

Blanco ya lleva 11 años al frente de Racing y Diego Milito fue parte de su grupo de trabajo cuando se desempeñó como Director Deportivo del club pero hace 4 años pegó el portazo, disgustado con el actual presidente.

El ex delantero de Racing e Inter de Milán, lanzó su candidatura mediante un posteo en sus redes:

El deportista tiene vínculos con el PRO y por eso tuvo que explicitar que su candidatura no tenía nada que ver con “política partidaria”:

“Quiero dejar algo bien claro: Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño como todos ustedes de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar”.

Si bien Milito no confirmó su grupo de trabajo, Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, forma parte de su equipo.

Otro de sus aliados es Fernando Marín, ex gerenciador de Racing con Blanquiceleste S.A., y férreo defensor de las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD). Esta idea de privatizar los clubes es impulsada por Mauricio Macri y apoyada por Javier Milei.

El ídolo, Diego Milito, aseguró que él está en contra de las SAD aunque la presencia de estas personalidades en su equipo de trabajo no permite descartar esa puja.

En este contexto, Víctor Blanco no se lanzó todavía dado que la competencia contra Diego Milito será dura. Si los resultados deportivos acompañan su gestión (Racing está en cuartos de final de Sudamericana) es probable que el actual mandatario vaya a la disputa electoral.