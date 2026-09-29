Ferraro impulsó pedido de informe para saber más sobre los supuestos 30 mil terroristas que Milei dijo haber deportado
El Diputado presentó el proyecto ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones, tras los dichos del Presidente Milei TV: "Los 10.000 terroristas que deportamos el año pasado y este año llevamos deportados 20.000".
“El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026. Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Y en cada caso, si esa calificación se hizo dentro de ese registro o de esa normativa, y qué información concreta la sustenta”, expresó Maximiliano Ferraro en redes sociales al anunciar su pedido.
Y añadió: “También solicitamos que informen si existen registros de extranjeros que ingresaron al país para ‘dinamitar el modelo argentino’, como sostuvo el Presidente, y qué denuncias se radicaron”.
Milei dijo en TV que echaron “10.000 terroristas que echamos el año pasado; éste año ya llevamos 20.000".
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