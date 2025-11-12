La Legislatura bonaerense aprobó el proyecto presentado por el diputado Germán Di Cesare que propone donar a la Municipalidad de Villa Gesell una serie de inmuebles inscriptos a nombre de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que sean conservados como parques naturales y destinados a actividades sociales.

La iniciativa busca garantizar la preservación de áreas de valor ambiental dentro del distrito y al mismo tiempo promover su aprovechamiento comunitario.

El jefe comunal, Gustavo Barrera, se ubicó en uno de los palcos de la Cámara de Diputados y celebró la votación positiva.

Según el texto del proyecto, los terrenos que pasarían a la órbita municipal deberán mantenerse bajo un régimen de uso público y conservación, impidiendo su venta o destino distinto al establecido. La propuesta se enmarca en una política de fortalecimiento del patrimonio natural y social de los municipios, mediante la transferencia de bienes provinciales con fines de utilidad pública.

De aprobarse en el Senado, la Municipalidad de Villa Gesell quedará a cargo de la gestión, mantenimiento y desarrollo de actividades recreativas, culturales y educativas en estos espacios, garantizando su preservación ambiental y su acceso libre para la comunidad.

