La adolescente Melody Cerdan Avendaño, de 14 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una fiesta privada realizada en una vivienda del barrio Villa Iapi, en Bernal Oeste.

El trágico suceso ocurrió en la madrugada del domingo tras una discusión entre jóvenes. Por el hecho hay un menor detenido mientras que otro joven está prófugo.

Lo que era una celebración entre adolescentes, terminó en una batalla campal. En un momento, una pelea entre dos menores de edad escaló rápidamente y ambos sacaron armas de fuego. En el enfrentamiento, uno de los disparos impactó en la cabeza de Melody, informó Perspectiva Sur.

Efectivos de la comisaría 7ª de Quilmes, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Unidad de Policía de Prevención Local, realizaron tareas investigativas que permitieron identificar a los sospechosos.

Posteriormente, los agentes lograron la aprehensión de un chico 17 años, quien fue trasladado a la comisaría 5ª de Quilmes por razones de seguridad, debido a que familiares de la víctima se encontraban declarando en la dependencia.

Ahora, se busca a otro de los acusados, de 18, quien se encuentra prófugo. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 local, que continúa con la pesquisa para encontrarlos a más testigos y al otro acusado.