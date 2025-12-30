Además, La Plata recibe el año nuevo con la tradicional Quema de Momos, Monte Hermoso con festejos en la playa y Tornquist celebra la llegada de los Reyes Magos con la 62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos. Lincoln inaugura el Carnaval 2026 en las localidades de Triunvirato, Las Toscas y Bermúdez; Roque Pérez sorprende un año más con la 12º Noche de los Almacenes y Mar Chiquita con su fiesta popular sustentable Fiesta de la Albúfera 2026.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Accede a la grilla completa de actividades:

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

LA PLATA

Quema de Momos 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: 1 de enero, entre las 00:01 y 03:00, en diferentes espacios de La Plata.

Descripción: Celebración del año que culmina y del comienzo de 2026, con la quema de más de cincuenta muñecos en diferentes barrios platenses. Entrada gratuita. Organiza la comunidad de vecinos y vecinas locales con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.laplata.gob.ar/

MONTE HERMOSO

2026 en Monte Hermoso

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: 1 de enero de 2026, a partir de las 00:45, en Traful Bis y Costanera.

Descripción: Noche para brindar y recibir el nuevo año con espectáculo de fuegos artificiales y DJ en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ - www.facebook.com/TurismoMonteHermoso

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 2 al lunes 5, a partir de las 19:30, en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana.

Descripción: Tradicional descenso de los Reyes Magos desde el Cerro Ceferino hacia la localidad de Sierra de la Ventana, música y entrega de regalos. Espectáculos: viernes, Motor Colectivo, La Vino Tinto Band, Lula Solís, Duo Molina Paredes; sábado, Sacateca Percusión, Os Birretes, Bulldoze, Fondo Blanco; domingo, especial de Los Tipitos; lunes, cierre con Los del Fuego. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta Provincial de Reyes Magos, el Municipio de Tornquist con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Grilla de espectáculos: www.instagram.com/p/DSYDblZiQCp/?img_index=1

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdereyesmagos/

ROQUE PÉREZ

12º Noche de los Almacenes

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, desde la mañana, en diferentes espacios físicos del partido de Roque Pérez.

Descripción: Almacenes y pulperías de La Paz, La Paz Chica, Carlos Beguerie y Forastiere abren sus puertas en simultáneo para ofrecer sus platos criollos tradicionales, visitas guiadas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Se abona lo que se consume en cada almacén. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/turismorp_/ -www.facebook.com/turismo.roque.perez2

LINCOLN

Carnaval 2026 en las Localidades de Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, en las localidades de Triunvirato y Las Toscas; domingo 4, en la localidad de Bermúdez.

Descripción: Durante todos los fines de semanas de enero, el Carnaval recorrerá diez localidades del distrito. Cada noche tendrá un cierre con baile popular y la actuación de músicos locales. Entrada gratuita. Organiza la Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y las delegaciones locales.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - ww.facebook.com/MuniLincoln/

MAR CHIQUITA

Fiesta de la Albúfera 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 al martes 6, desde las 10:00, en el Balneario Parque Mar Chiquita.

Descripción: Cuatro días para disfrutar en familia rodeado de naturaleza, música, gastronomía, feria y actividades. Bono contribución de $4.000 con el que se participa de importantes premios. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita. Grilla de espectáculos en: www.instagram.com/p/DRVaJt6AaDC/?img_index=2

Más información: www.instagram.com/fiestadelaalbufera/ - www.facebook.com/fiestadelaalbufera

CARLOS TEJEDOR

121° Aniversario de Carlos Tejedor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, a las 19:30, en la plaza Carlos Tejedor.

Descripción: Acto protocolar, espectáculos musicales con la presentación de Diana Colamarino y Los Palmas Arriba, patio de comidas, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carlos Tejedor. Más información: www.instagram.com/cultura.ctejedor/ - www.facebook.com/carlostejedormunicipalidad

EVENTOS CULTURALES

CORONEL DORREGO

Verano 2026

ACTIVIDADES GRATUITAS

Fecha, hora y lugar: Durante el mes de enero, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Lunes y miércoles, a las 19:00, actividades de playa: torneo de beach voley, de penales y de tejo, en la rambla de la costanera. Martes y jueves, a las 08:00, yoga, en av. 18 y Buenos Aires. Jueves, a las 20:00, actividades culturales y recreativas, en el Paseo de Artesanos; sábados, a las 20:30, música en vivo en el Anfiteatro David Mathov (Balneario Marisol) con la presentación de Alan Bay Sunset Trío. Actividades gratuitas. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/turismodorrego/ - www.instagram.com/municipiodorrego/ - www.facebook.com/municipiodorrego

PUAN

Sunset

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, desde las 19:00, en las ruinas del antiguo balneario.

Descripción: DJ´s en vivo, cerveza tirada, tragos y patio de comidas para disfrutar el atardecer en un lugar único. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan/ - www.facebook.com/municipiodepuan - www.instagram.com/p/DSpahr5DmXk/ - www.facebook.com/TurismoPuan

RAUCH

32º Encuentro Cultural y 31º Feria Regional Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 y domingo 4, a las 20:30, en el Anfiteatro Rafael Alberto Arrieta.

Descripción: Jornadas para disfrutar de nuestras raíces y compartir música, danza y tradición con artistas locales y regionales. Sábado y domingo, apertura a cargo de La Fortinera, interpretación del Himno Nacional por Valentina Fernández. Sábado: Las Chinas (Olavarría), Sol Naciente, Kaymanta (Salta), Aspha Sumaj, Los Juárez (Capital Federal), malambo con La Fortinera y cierre con Paloma Pacheco (Olavarría). Domingo: Los Pampas (Capital Federal), Compartiendo Ilusiones, Sumampa (Florencio Varela), Los Hermanos Domínguez, el local Manuel Villamonte, Fejuma (Arrecifes), y Cuatro Esquinas Tango (Tandil). Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rauch y Ferias de Manos Creativas.

Más información: www.instagram.com/munirauch/ - www.facebook.com/MuniRauch

LA PLATA

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 8, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, av. 19 y calle 51.

Descripción: Encuentros para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En este primer encuentro se presentan Roxana del Castillo, Pedro Parcet y Claudio Ledesma. Entrada a la gorra. No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes. Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/centroculturalymislasmalvinas/

EVENTOS DEPORTIVOS

PINAMAR

Maratón del Desierto Pinamar

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, a las 08:00, en Botavara Club de Mar.

Descripción: Primera fecha, circuitos sobre arena y médanos con distancias de 10 kilómetros competitivo y 5, participativo. Segunda fecha, en febrero, en Villa Gesell. Cupos limitados. Inscripción arancelada. Organiza Sosasur con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar

Más información: www.maratondeldesierto.com/web/ - https://agenda.pinamar.gob.ar/ - https://instagram.com/pinamarturismo - https://pinamar.tur.ar

VILLA GESELL

1º Desafío de la Rompiente

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, desde las 08:00, en Kite Gesell.

Descripción: Competencia en aguas abiertas con un circuito de 2.000 metros. Se combinan tramos de nado en mar con pasajes terrestres. Inscripción arancelada.

Organiza CFC Deportes con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos/

OLAVARRÍA

Correcaminata Nocturna

Fecha, hora y lugar: Jueves 8, a las 19:30, en el Centro Cultural San José.

Descripción: Clase de gimnasia, 19:30; carrera para las infancias, 20:30; largada correcaminata, 21:00; premiación, 21:30. Distancia de 3 kilómetros. Inscripción gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: www.instagram.com/olavarria.va/ - www.instagram.com/olavarriamunicipio/

VISITAS GUIADAS

CORONEL ROSALES (Pehuen Co)

Visitas Guiadas Casa Molino

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, a las 19:00, en la Casa Molino, 9 de Julio y Fitz Roy, Pehuen Co.

Descripción: Recorrido guiado por el predio, ingreso a sus distintas edificaciones para conocer la simbología, historia y elementos decorativos ligados a Don Quijote. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Rosales.

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelrosales/ - www.instagram.com/turismo_mcr/ - www.facebook.com/people/Municipio-Coronel-Rosales/61554861831663/

PINAMAR

Visita Guiada al Viejo Hotel

Fecha, hora y lugar: Martes 6 y jueves 8, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Descripción: Todos los martes y jueves el circuito rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada. Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

GENERAL PUEYRREDON (Mar del Plata)

Expo Automotriz Mar Del Plata 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 4 de enero al domingo 8 de febrero, de 18:00 a 00:00, en la Base Naval, frente al Golf de Playa Grande.

Descripción: Muestra que reúne a las marcas líderes del sector automotor, motos, movilidad eléctrica, seguridad vial y empresas vinculadas a la sustentabilidad. Sector de test drive; espectáculos en vivo, en el escenario Chauvin Sound; sector gastronómico, plaza para las infancias; carpa VIP con lanzamientos, charlas y presentaciones junto a periodistas referentes del automotor. Entrada gratuita. Organiza Greco Group con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredón.

Más información: ww.instagram.com/expoautomotrizok/?hl=es - www.turismomardelplata.gob.ar/ASP/SP/resultados-eventos.asp#prettyPhoto[pp_gal]/4/