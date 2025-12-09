Además, el Partido de La Costa continúa con su amplia propuesta de visitas guiadas, en esta ocasión en la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, en San Clemente del Tuyú.

Ads

FIESTAS POPULARES

MERCEDES

50º Fiesta Nacional del Durazno

Ads

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 12 al domingo 14, desde el mediodía, en el Complejo Cultural La Trocha.

Ads

Descripción: Exposición de productos derivados del durazno, juegos con duraznos gigantes para toda la familia, Concurso Dulce del Año 2025 y espectáculos en vivo. Domingo, cierre tributo a los Wawanco con la Wawa Imperial. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes con la con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismomercedesoficial/ - www.facebook.com/dirturmercedes - www.facebook.com/WWW.FIESTANACIONALDELDURAZNOENMERCEDESB

Ads

CORONEL DORREGO

Dorrego Festeja 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 12, a las 21:00; sábado 13, a las 20:00 y domingo 14, a las 19:00, en el Vivero Municipal.

Descripción: Patio de comidas, artesanías y emprendimientos. Espectáculos musicales: Viernes, presentación de Leticia Canola & Teo Arribas, DJ BeBu; sábado, Willy Traversa, La Denver, Bulldozer, Los Charros; domingo, La Spica Band, La Sabrosona, Trizas en el Aire, y Delorean. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

Más información: www.instagram.com/culturadorrego/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064755424143

BRAGADO (Mechita)

1° Fiesta de los Pueblos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 10:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Desfile criollo, prueba de rienda libre y de caballo de trabajos pesados. Espectáculos de artistas locales y zonales. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bragado.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=61554436236702

LUJÁN

5° Fiesta de la Cerveza

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a partir de las 11:00, en el Parque Ameghino.

Descripción: Patio gastronómico, puestos de productores locales con más de 30 variedades de cerveza artesanal, feria de artesanías y música en vivo desde las 14:00. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan - www.instagram.com/municipiodelujan/ - www.facebook.com/municipalidaddelujanoficial

MARCOS PAZ

25° Fiesta del Inmigrante

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a partir del mediodía, en el Espacio Quinta Devoto, ruta 40 KM 50.

Descripción: Comidas, música y bailes típicos de las colectividades, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/turismo_marcospaz/ - www.facebook.com/TurismoMunicipiodeMarcosPaz

SUIPACHA (General Rivas)

2º Fiesta del Pan Dulce

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, desde las 10:00, en la Plaza Balcarce.

Descripción: Paseo del Pan Dulce, Jura de Panes Dulces en las categorías Amateur y Profesional. Feripeña navideña con artesanías y emprendimientos locales, espectáculos musicales, talleres y fotos con Papá Noel. Entrada gratuita. Organiza CEA 24 Rivas y Feriantes de Suipacha con el auspicio de la Municipalidad de Suipacha y la con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/fiestadelpandulce/ - www.facebook.com/FiestadelPanDulce/ - www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/ - www.facebook.com/MunicipalidadSuipacha

TAPALQUÉ (Pueblo Turísitco Crotto)

111º Aniversario de Crotto

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a partir de las 11:00, en el Pueblo Turístico Crotto.

Descripción: Acto protocolar con participación de instituciones locales, paseo de artesanías y emprendimientos, paseo gastronómico y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organizan las Instituciones de la Comunidad de Crotto y la Municipalidad de Tapalqué. Crotto pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ - www.facebook.com/municipalidadtapalque

GENERAL PAZ (Ranchos)

Fiesta Campera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, desde las 13:00, en el predio de la laguna.

Descripción: Feria de artesanías y emprendimientos, patio de comida con gastronomía criolla, juegos para las infancias. A partir de las 16:00, música en vivo y grupos de danzas folclóricas. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo Municipalidad de General Paz.

Más información: https://www.instagram.com/turismogeneralpaz/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100078431975369 - (02241) 475728

EVENTOS CULTURALES

AVELLANEDA

Parque Navideño

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del sábado 6 al domingo 21, de 16:00 a 21:00, en el Parque La Estación, Güemes 700.

Descripción: Recorrido por el Parque. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Avellaneda.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/ www.facebook.com/municipalidad.avellaneda

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Mágico Diciembre

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del lunes 8 al lunes 29, en distintos horarios y puntos de la ciudad.

Descripción: Intervenciones lumínicas y artísticas en av. Talas del Tuyú, calle 1 (entre av. II y av. San Martín), av. San Martín y av. Costanera (desde el muelle hasta av. II). Visita de Papá Noel, espectáculos musicales y participación de la Orquesta Infanto Juvenil, Pesebre Viviente, Mercado Navideño, espectáculo de luces y láser en la playa, DJ locales y regionales, concursos de fachadas y vidrieras iluminadas. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de San Clemente del Tuyú, filial FEHGRA con la participación de vecinos, instituciones y comerciantes, y el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa.

Más información: www.instagram.com/turismolacosta/ - www.facebook.com/turismolacostaoficial

ESCOBAR

Navidad en Escobar

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 12 al domingo 14, de 10:00 a 19:00, en el Predio Floral.

Descripción: Mercado de Oportunidades Navideño, puestos de comida, eventos culturales y recreativos. Viernes, espectáculo de cierre con la presentación de Sin Miedo. Sábado, presentación especial de Topa. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Escobar.

Más información: www.instagram.com/escobar.municipio/ - www.facebook.com/MunicipalidadDeEscobar

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

Navidad Mar de Cobo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante el mes de diciembre hasta el martes 6 de enero, en diferentes horarios y espacios de Mar de Cobo.

Descripción: Del viernes 12 al domingo 14, Finde de la Tradición con campeonato de truco, talleres de juegos tradicionales, y kermesse. Además, espacio para fotografías navideñas, feria de emprendimientos y Pesebre Viviente. En esta edición se suman a la propuesta las localidades La Caleta, La Baliza y Parque Lago. Entrada gratuita. Organiza Navidad en Mar de Cobo con el acompañamiento de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita -

http://turismo.marchiquita.gob.ar - [email protected]

LUJÁN

Charla “Del Camino Real a la Ruta de la Seda”

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 11, a las 19:00, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos.

Descripción: En el marco del programa “Camino Real”, Fernando Duclós, conocido como Periodistán, dará la charla "Del Camino Real a la Ruta de la Seda" a través de relatos, análisis geopolíticos y su experiencia en países como Irán, Iraq, Afganistán, Uzbekistán, India, y Bangladesh. Entrada gratuita. El Programa Camino Real es una política pública turística que se implementa en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Organiza el Municipio de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan

GENERAL BELGRANO

1º BodegueAR

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, de 19:00 a 01:00, en el muelle del Parque Mateo Bruzzo.

Descripción: Propuesta sensorial y contemporánea para descubrir etiquetas, proyectos, sabores y momentos a orillas del Río Salado. De 19 a 22 horas, Feria de Vinos (con reserva de entrada): recorrido por puestos de bodegas y proyectos, degustación de vinos argentinos, master class en vivo a cargo de bodegueros, espectáculos musicales y DJ en vivo. Reservas: (11)32601656/(2243) 414156. Cupos limitados. Entrada libre de 22:00 a 01:00, servicio de vino por copa y música a orillas del Río Salado. Organiza la Municipalidad de General Belgrano.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/ - www.facebook.com/direcciondeturismo.gralbelgrano

BERAZATEGUI

Festival en tu Barrio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, desde el mediodía, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

Descripción: Espectáculos en vivo de artistas y bandas locales, emprendimientos y marcas locales, premios y sorteos. Colecta solidaria de alimentos no perecederos y juguetes para donar en Navidad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/festivalentubarrio/ - www.facebook.com/MuniBerazategui - www.instagram.com/muniberazategui/

BALCARCE

Festival de las Estrellas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, desde las 11:00, en el Cerro el Triunfo, 27 y 32.

Descripción: Encendido de árbol navideño, espectáculos musicales y circenses, DJ en vivo. Paseo comercial y gastronómico. Entrada gratuita. Organiza Abba Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/festival-de-las-estrellas/ - https://facebook.com/subsecretariadeturismo.balcarce - https://instagram.com/turismobalcarce

BENITO JUÁREZ (Pueblo Turístico Barker)

Lanzamiento Temporada 2025/2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 14:00, en el Complejo Municipal Club Loma Negra de Villa Cacique, Pueblo Turístico Barker.

Descripción: Apertura de la temporada 2025/2026 con pileta gratuita, feria de artesanías y de emprendimientos productivos, juegos deportivos, clase de zumba con Nicolás Rochi, espectáculo en vivo con La Baruyera y presentación de la 23° Fiesta Provincial de la Frambuesa. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Benito Juárez. Barker pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064402131639 - www.instagram.com/delegacion_barker/ - www.facebook.com/delegacion.barker

EVENTOS DEPORTIVOS

CHASCOMÚS

Final Campeonato MTB

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 08:00, en el Parque Libres del Sur.

Descripción: 16 kilómetros, principiante; 28, promocional; 44, competitiva. Subdividida por edades. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: https://desafiomtb.vercel.app/ -www.instagram.com/desafiomtbchascomus/

MONTE HERMOSO

Monte Corre 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 20:30, desde el Polideportivo Municipal.

Descripción: Carrera nocturna con dos distancias y modalidades: 10 kilómetros running y 5 running y caminata. Entrega de remera a los primeros 300 inscriptos pagos. Reconocimiento a los grupos con mayor presencia. Sorteos. Inscripciones: www.inscripciones.bahiacorre.com.ar/V5/ Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.deportes/ - www.facebook.com/DeportesMonteHermoso

VISITAS GUIADAS

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, durante todo el año, a las 11:00, con punto de encuentro en av. XIV y Calle 1. Casa de informes (sector parrillas).

Descripción: Visita guiada por la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, entre bosques de pinos y eucaliptos, biodiversidad e historia. Actividad gratuita. Se suspende en caso de condiciones climáticas desfavorables. Organiza la Secretaría de Turismo del Partido de La Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/guiadas/ - www.instagram.com/turismolacosta/ - www.facebook.com/turismolacostaoficial