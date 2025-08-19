Finaliza el mes de agosto y hay propuestas variadas para todo público. Azul llevará a cabo el Festival de la Trufa de Chillar; Luján, el Festival Pinta; Marcos Paz, la 2º Marcos Paz Vinos; Berazategui, el 36° Berazategui Jazz; Pila, realizará Pila Canta II; San Fernando, la 2º Feria del Libro Regional; Laprida, el 2° Desafío Aventura Salamone; y Saavedra, la visita guiada Descubrí La Trufa Negra en la localidad de Espartillar.