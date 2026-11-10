Fiestas populares en la Provincia de Buenos Aires 2026: Eventos turísticos gratuitos del 12 al 19 de noviembre
Desde la Fiesta Nacional de la Tradición en San Antonio de Areco y el Festival del Cordero Costero en Mar Chiquita hasta la Expo Cañuelas y la Feria Japonesa de Escobar, habrá alternativas en distintos puntos del territorio bonaerense.
La provincia de Buenos Aires tendrá una nueva semana cargada de propuestas para disfrutar en familia o con amigos. Entre el 12 y el 19 de noviembre, distintos municipios organizarán fiestas populares, encuentros gastronómicos, exposiciones rurales, ferias culturales y competencias deportivas, con actividades para todos los gustos y edades.
📍 CHIVILCOY (Gorostiaga)
4° Fiesta de la Empanada Frita al Disco
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a partir de las 20:00, en Gorostiaga.
@MuniChivilcoy
📍 MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)
19º Fiesta Provincial del Cordero Costero
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 18:00; sábado 14 y domingo 15, desde las 14:00, en la plaza central y sus alrededores.
@MarChiquitaNat
📍 PATAGONES (Stroeder)
113º Aniversario de Stroeder
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, a las 18:00, en Stroeder.
@patagones_muni
📍 LA COSTA (Mar de Ajó)
57º Fiesta Nacional de la Corvina Rubia
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde el mediodía, en el camping General Lavalle, av. Irigoyen y av. Carreras.
@MuniLaCosta
📍 SAN ANTONIO DE ARECO
87° Fiesta Nacional de la Tradición
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 13, desde las 15:00; sábado 14 y domingo 15, a partir de las 10:00; en diferentes espacios físicos de la ciudad.
@municipioareco
📍 NUEVE DE JULIO (Carlos María Naón)
6° Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 8:00, en av. Mitre y av. Presidente Perón y domingo 15, a las 10:30, en Carlos María Naón.
📍 PUAN (Felipe Solá)
10° Fiesta de la Colmena
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 17:30, en la plaza Eva Perón.
@turismo_PUAN
📍 CHASCOMÚS
Fiesta de la Tradición
Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde el mediodía, en el Fortín Chascomús.
@chascomustur
📍 ADOLFO ALSINA (Villa Maza)
4° Fiesta de la Masa
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 11:00, en el Parque Municipal de Villa Maza.
@carhue_ar
📍 TRENQUE LAUQUEN
4ta. Fecha Campeonato de Duatlones
Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 13.30, en Ampliación Urbana, av. Parque Lineal Jorge Alberto Barracchia y calle Macaya.
📍 BALCARCE
Buenos Aires Aventura Trail 2026
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 6:00, en el Parque Geológico Pum Antu, calles 47 y 48.
@balcarcemuni
@turismobalcarce
📍 MONTE HERMOSO
Triatlón Monte Hermoso 2026
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 9:30, en el Balneario Monte Hermoso.
@monte_hermoso
📍 TRES ARROYOS (Reta)
14° Concurso de Pesca a la Corvina de Mayor Peso
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:00, en el Balneario Reta.
@3ArroyosTurismo
📍 CAÑUELAS
Expo Cañuelas 2026 y Fiesta Provincial del Dulce de Leche
Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde el mediodía, en el Predio Ferial de Cañuelas, sobre la RN 205 KM 65,100, a metros del acceso a la autopista Ezeiza-Cañuelas.
📍 GENERAL LA MADRID
52º Expo Rural y Comercial La Madrid
Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, a partir de las 8:30, en la Sociedad Rural de General La Madrid.
📍 LINCOLN
53° Expo Lincoln
ENTRADA GRATUITA
Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde las 11:00, en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln.
@MuniLincoln
📍 TANDIL
4º Show Car
Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde horas de la mañana, en Las Cavas Padre Nuestro.
@TurismoTandil
📍 SAN ISIDRO
La Feria Argentina - 2º Expo Mate 2026
Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 11:00, en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro.
@SanIsidroGob
📍 CORONEL PRINGLES
Feria de las Colectividades
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 16:00 a 21:00, en plaza San Martín.
@MunicipioCP
📍 ESCOBAR
5º Feria Japonesa
Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 12:00 a 20:00, en el Polo de Educación Superior de Escobar.
@Escobar_Muni
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