La provincia de Buenos Aires tendrá una nueva semana cargada de propuestas para disfrutar en familia o con amigos. Entre el 12 y el 19 de noviembre, distintos municipios organizarán fiestas populares, encuentros gastronómicos, exposiciones rurales, ferias culturales y competencias deportivas, con actividades para todos los gustos y edades.

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📍 CHIVILCOY (Gorostiaga)

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4° Fiesta de la Empanada Frita al Disco

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a partir de las 20:00, en Gorostiaga.

@MuniChivilcoy

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📍 MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

19º Fiesta Provincial del Cordero Costero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, a las 18:00; sábado 14 y domingo 15, desde las 14:00, en la plaza central y sus alrededores.

@MarChiquitaNat

📍 PATAGONES (Stroeder)

113º Aniversario de Stroeder

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, a las 18:00, en Stroeder.

@patagones_muni

📍 LA COSTA (Mar de Ajó)

57º Fiesta Nacional de la Corvina Rubia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde el mediodía, en el camping General Lavalle, av. Irigoyen y av. Carreras.

@MuniLaCosta

📍 SAN ANTONIO DE ARECO

87° Fiesta Nacional de la Tradición

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13, desde las 15:00; sábado 14 y domingo 15, a partir de las 10:00; en diferentes espacios físicos de la ciudad.

@municipioareco

📍 NUEVE DE JULIO (Carlos María Naón)

6° Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 8:00, en av. Mitre y av. Presidente Perón y domingo 15, a las 10:30, en Carlos María Naón.

📍 PUAN (Felipe Solá)

10° Fiesta de la Colmena

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 17:30, en la plaza Eva Perón.

@turismo_PUAN

📍 CHASCOMÚS

Fiesta de la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde el mediodía, en el Fortín Chascomús.

@chascomustur

📍 ADOLFO ALSINA (Villa Maza)

4° Fiesta de la Masa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 11:00, en el Parque Municipal de Villa Maza.

@carhue_ar

📍 TRENQUE LAUQUEN

4ta. Fecha Campeonato de Duatlones

Fecha, hora y lugar: Sábado 14, a las 13.30, en Ampliación Urbana, av. Parque Lineal Jorge Alberto Barracchia y calle Macaya.

📍 BALCARCE

Buenos Aires Aventura Trail 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, desde las 6:00, en el Parque Geológico Pum Antu, calles 47 y 48.

@balcarcemuni

@turismobalcarce

📍 MONTE HERMOSO

Triatlón Monte Hermoso 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 9:30, en el Balneario Monte Hermoso.

@monte_hermoso

📍 TRES ARROYOS (Reta)

14° Concurso de Pesca a la Corvina de Mayor Peso

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, a las 10:00, en el Balneario Reta.

@3ArroyosTurismo

📍 CAÑUELAS

Expo Cañuelas 2026 y Fiesta Provincial del Dulce de Leche

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde el mediodía, en el Predio Ferial de Cañuelas, sobre la RN 205 KM 65,100, a metros del acceso a la autopista Ezeiza-Cañuelas.

📍 GENERAL LA MADRID

52º Expo Rural y Comercial La Madrid

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, a partir de las 8:30, en la Sociedad Rural de General La Madrid.

📍 LINCOLN

53° Expo Lincoln

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 13 al domingo 15, desde las 11:00, en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln.

@MuniLincoln

📍 TANDIL

4º Show Car

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, desde horas de la mañana, en Las Cavas Padre Nuestro.

@TurismoTandil

📍 SAN ISIDRO

La Feria Argentina - 2º Expo Mate 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 14 y domingo 15, a partir de las 11:00, en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro.

@SanIsidroGob

📍 CORONEL PRINGLES

Feria de las Colectividades

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 16:00 a 21:00, en plaza San Martín.

@MunicipioCP

📍 ESCOBAR

5º Feria Japonesa

Fecha, hora y lugar: Domingo 15, de 12:00 a 20:00, en el Polo de Educación Superior de Escobar.

@Escobar_Muni