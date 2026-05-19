Todas las fiestas, eventos culturales, gastronómicos de la semana en la provincia de Buenos AIres.

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FIESTAS POPULARES

DOLORES

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12º Fiesta de la Torta Argentina

ENTRADA GRATUITA

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Fecha, hora y lugar: Del sábado 23 al lunes 25, desde el mediodía, en la plaza Castelli

Descripción: Música en vivo, paseo gastronómico, emprendimientos, Gran Pericón Nacional, la tradicional cocina en vivo de la Torta Argentina y la presentación de Tambó Tambó, Campedrinos y Lucas Sugo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/doloresmunicipalidad/ – www.instagram.com/turismo.dolores/ – www.instagram.com/fiestatortaargentina/

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VILLA GESELL

10º Fiesta Provincial La Criolla

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del sábado 23 al lunes 25, desde las 11:00, en Colectora Avenida Buenos Aires (Acceso Norte).

Descripción: Actividades culturales para celebrar la tradición argentina, espectáculos folclóricos, feria de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita. Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/ – www.instagram.com/culturavillagesell/

AYACUCHO

11° Fiesta Regional del Pago

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a partir de las 17:30, en el Club Ayacucho; lunes 25, a las 11:00, por calle Alem desde España hasta Aristóbulo del Valle.

Descripción: Domingo, peña con folklore en vivo, baile, servicio de cantina y elección de la flor del pago. Entrada arancelada. Lunes, desfile tradicionalista, música en la explanada municipal, puestos de comida y fogón oficial en el Club Sarmiento. Organizan la agrupación Flor del Pago y el Club Sarmiento con el acompañamiento de la Municipalidad de Ayacucho

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/ – www.facebook.com/turismoayacuchoargentina

BAHÍA BLANCA

41° Festival Folclórico Esperando el Sol del 25

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 20:00, en el Club Villa Mitre, Garibaldi 149.

Descripción: La antesala del aniversario de la Revolución de Mayo se celebrará con música, danza y canto. Entrada arancelada. www.ticketbahia.com/site/front-datosEvento.php?idEvento=1077 Organiza la Agrupación Folclórica Huella Sueña con el acompañamiento de la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.instagram.com/turismombb/ – www.bahia.gob.ar/conoce

MAGDALENA

2° Fiesta del Cordero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, desde las 10:00, en el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena, Castelli entre Formigo y Cajaraville.

Descripción: Almuerzo con más de cien corderos al asador, pruebas de riendas de otoño, pruebas de mansedumbre, puesteros, pilcheros y servicio de cantina. Espectáculos musicales con la presentación de Germán Montes, Majuma y La Fogonera. Entrada arancelada. Organiza la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Magdalena con el apoyo de la Municipalidad de Magdalena.

Más información: www.instagram.com/gauchosmagdalena/ – www.instagram.com/municipalidad_de_magdalena/ – www.facebook.com/MunicipalidaddeMagdalena

TORNQUIST (Villa Ventana)

2º Fogón Patrio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, desde las 10:00, en el Club Hotel de la Ventana.

Descripción: Servicio de cantina con opciones para desayuno, almuerzo y merienda. Música en vivo, presentación de cuerpos de baile y visita guiada a las ruinas del histórico Club Hotel, ícono representativo de la región. Entrada arancelada. Menores de 12 años, ingreso gratuito. Se recomienda asistir con reposeras, equipo de mate, taza y dinero en efectivo. Organiza el CEPT Nº 12 con el acompañamiento del Municipio de Tornquist.

Más información: www.instagram.com/sierrasdelaventana.com.ar/ – sierrasdelaventana.tur.ar/calendario-turistico/

PELLEGRINI (Bucayuva)

7° Peregrinación y Cabalgata en honor a Nuestra Señora de Fátima

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 8:30, desde la Sociedad Rural.

Descripción: Cabalgata y caminata en una jornada que reúne vecinos, familias y amigos en torno a la fe, la historia y las raíces. Descanso y desayuno a las 10:30; celebración de la Santa Misa, a las 12:30; reunión en el Club Atlético, a las 14:00. Servicio de cantina. Organiza la Municipalidad de Pellegrini.

Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini – www.facebook.com/municipiodepellegrini

TANDIL

2° Fiesta de la Miel de Tandil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, de 11:00 a 20:00, en el Murallón del Dique.

Descripción: Puestos gastronómicos y de fraccionadores, cocina en vivo, carros de cervezas y postres, exhibición del “Camino de la Miel” y juegos para toda la familia. Entrada gratuita. Organizan la Cámara Agroindustrial, Fraccionadores de Miel de Tandil y el Municipio de Tandil.

Más información: www.instagram.com/p/DYE2nSIjoBy/ – www.instagram.com/tandil.turismo/ – www.facebook.com/TurismoTDL

CARMEN DE ARECO

Fiesta del Locro Patrio 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, por la noche y lunes 25, desde las 12:00, en el Galpón Cultural.

Descripción: Domingo, velada por la Patria con música folclórica y presentación de ballets en vivo; lunes, acto protocolar, montaje del locro, almuerzo, cantina criolla y música en vivo. Edición a beneficio de la institución Rincón de Luz. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco/ – www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco

LOBOS

Sabores Patrios y 4º Fiesta de la Empanada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a partir del mediodía y lunes 25, desde la mañana, en el Parque Ing. Hiriart.

Descripción: Domingo, música, paseo de artesanías y gastronomía regional. Lunes, acto protocolar acompañado por instituciones locales, 4º Fiesta de la Empanada, Concurso Gastronómico que premiará al mejor cocinero de empanadas de Lobos y la región, espectáculos en vivo, patio de comidas criollo y sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ – www.facebook.com/culturalobos

BARADERO (Ireneo Portela)

19º Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, desde las 10:00, en el predio Estación de Trenes.

Descripción: Evento gastronómico tradicional, donde se destaca el clásico guiso carrero y el pastel. Espectáculos artísticos, feria de artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita. Organizan vecinos de Ireneo Portela con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/turismobaradero/ – www.instagram.com/municipiodebaradero/

DAIREAUX

La Noche de Mayo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, a las 20:00, en la sala San Martín.

Descripción: Festejo patrio con la presentación del grupo Suyan junto al Ballet Amancay. Al finalizar, habrá Feria del Plato. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Daireaux a través de la Dirección de Cultura y la Secretaría de Gobierno.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturadaireaux/ – (02316) 45-2213

EVENTOS GASTRONÓMICOS

SAN ISIDRO

4º Fiesta de las Provincias Argentinas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 al lunes 25, desde las 11:00, en el Hipódromo de San Isidro, avenida Márquez 800.

Descripción: Comidas típicas, productos regionales, artesanías, espectáculos en vivo, danzas tradicionales y Gran Premio 25 de Mayo, una de las competencias del turf más importantes del país. Entrada gratuita. Organiza la Gran Feria Sabores y Artesanos y el Hipódromo de San Isidro.

Más información: www.instagram.com/granferiasaboresyartesanos/ – www.facebook.com/granferiasaboresyartesanos – www.instagram.com/hipodromosi/

EVENTOS CULTURALES

VEINTICINCO DE MAYO

Preliminares de Tango Ba Festival y Mundial

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 22, a las 20:00; sábado 23, desde las 10:00 y domingo 24, a partir de las 11:00, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Descripción: Talleres, milongas, muestras fotográficas, competencia y milonga de gala, exhibiciones, espectáculos en vivo y DJ. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Veinticinco de Mayo y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo/ – www.25demayo.gob.ar

EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Capilla del Señor)

Peña Patria

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 20:00, en el Centro Cultural Cosmopolita, Estrada 533.

Descripción: Música y danza popular con la participación de artistas locales e invitados. Buffet a cargo del Ballet Waldo Belloso. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaexaltacion/ – www.facebook.com/culturaenexaltacion

LINCOLN (El Triunfo)

La Previa del 25

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 11:00, en el Centro Cultural y Educativo (ex estación de tren), El Triunfo.

Descripción: Peña patria con bailes típicos, canto y recitadores, museo abierto al público y servicio de cantina. Entrada gratuita. Organizan la Biblioteca Popular Fortín El Triunfo y el Museo local.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ – www.facebook.com/TurismoLincoln

NECOCHEA

Patria con Sabor Criollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a partir de las 12:00, en el Centro Recreativo de Jubilados del Parque Miguel Lillo.

Descripción: Más de treinta parejas de ballets folclóricos bailarán el Pericón. Mesa y servicio de cantina al aire libre con venta de guiso de lentejas, choripán, torta fritas, pasteles y bebidas. Sector de mateada y por la tarde, chocolate caliente. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ – www.facebook.com/search/top?q=necochea

LAS FLORES

Festival Patrio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, desde las 12:30, en el parador El Biguá Parque Plaza Montero.

Descripción: Bandas en vivo y feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Asociación para el Desarrollo de Las Flores con el acompañamiento de la Municipalidad.

Más información: lasflores.tur.ar/calendario/

LEZAMA

Desfile por el 25 de Mayo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, a las 10:00, en avenida Cobo 241.

Descripción: Gran desfile cívico institucional con participación de instituciones locales. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura y Promoción Turística de la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/p/DX7E1k5E3Mr/ – www.facebook.com/MunicipalidaddeLezama – www.facebook.com/CulturaMunicipalidadLezama

DAIREAUX (Pueblo Turístico Arboledas)

Encuentro Patrio Cívico y Tradicionalista

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, desde las 10:00, en la Placita de la Estación.

Descripción: Encuentro patrio, tradición y cultura con la actuación del dúo “Nico y Rafa”, danzas folclóricas, desfile tradicionalista, emprendimientos locales, comidas típicas, concurso de torta frita y juegos tradicionales. Llevar reposera. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Arboledas y la Municipalidad de Daireaux. Arboledas pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=61579266387368 – www.facebook.com/daireaux.prensa.municipal

FLORENTINO AMEGHINO

3º Encuentro Criollo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, desde las 11:00, en la plaza Ameghino.

Descripción: Desfile de instituciones y emprendados, danzas folklóricas, fogón, música,

locro, empanadas, pasteles y feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Florentino Ameghino.

Más información: www.instagram.com/gobiernoameghino/ – www.facebook.com/gobiernoameghino

EVENTOS DEPORTIVOS

LEANDRO N. ALEM (Vedia)

Gran Concurso De Pesca Variada

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, desde las 10:30, en la Laguna de Vedia.

Descripción: Certamen de pesca de bagre, tararira y carpa. Inscripción: (236) 460-1386/603801/(2355) 570533. Valor: $30.000. Importantes premios para los ganadores: bicicletas y moto. Organiza la Comisión de Apoyo del Balneario Municipal con el auspicio de la Municipalidad de Leandro N. Alem.

Más información: www.instagram.com/municipioalem – www.facebook.com/municipioleandroalem – www.facebook.com/profile.php?id=61576104119975

TRES LOMAS

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, a las 11:00, en el Bioparque Municipal.

Descripción: Segunda fecha de la competencia que combina naturaleza y pasión por correr en caminos rurales. Actividad arancelada. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/%20h#calendario . Organiza la Municipalidad de Tres Lomas.

Más información: www.instagram.com/p/DYNJBWxADvP/?img_index=1

LUJÁN

Vuelta a Luján 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 9:00, desde la Basílica de Luján.

Descripción: Recorrido por el Pueblo Turístico Carlos Keen, Jáuregui, Goldney, Villa Espil, Torres y Open Door, con llegada al casco histórico de Luján. Distancias de 60, 105 y 130 kilómetros. Patio gastronómico. Inscripción arancelada www.finishtime.com.ar Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/deportes.lujan/ – www.facebook.com/deporteslujan

SAAVEDRA

Trekking Cerro Cura Malal Grande

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, a las 7:45, desde el Tenis Club Pigüé.

Descripción: El recorrido atraviesa senderos serranos rodeados de naturaleza y ascenso hasta llegar a un punto panorámico único desde donde se observan lagunas, campos y pueblos de toda la zona. Dificultad: media-alta. Actividad arancelada. Incluye ingreso al establecimiento, snack de marcha, botiquín, seguro y coordinación. Llevar 2,5 litros de agua, almuerzo y calzado adecuado. No incluye traslado. Organiza Vadevac Travel con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/vadevactravelpigue/ – www.facebook.com/vadevactravel.pigue.5 – WhatsApp (2923) 487848/648068

VISITAS GUIADAS

AZUL

La Noche de los Museos

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a partir de las 18:00, en distintos espacios de Azul.

Descripción: Museos, instituciones intermedias, espacios culturales, artistas locales y propuestas gastronómicas (aranceladas) conforman un circuito que combina patrimonio y entretenimiento. Entrada gratuita a los museos. Organizan las direcciones de Turismo y de Educación y Cultura de la Municipalidad de Azul.

Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/ – www.facebook.com/azulesturismo

PINAMAR

Experiencia Bosque: Edición otoño

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 15:30, punto de encuentro en La Piña, avenida Bunge y boulevard Pioneros.

Descripción: Recorrido por el bosque con interpretación de especies nativas y exóticas. Merienda con té acompañado de scones caseros. Duración aproximada: una hora y treinta minutos. Actividad arancelada. Organizado por Guía de Turismo Privada con acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/experiencia-bosque/ www.instagram.com/pinamarturismo/

FERIAS Y EXPOSICIONES

CHASCOMÚS

Expo Caballos Chascomús 2026

Fecha, hora y lugar: Viernes 22 al domingo 24, en distintos horarios, en la Asociación Rural de Chascomús.

Descripción: Morfología, Copa Gurises, aparte campero, puestos comerciales, prueba de mansedumbre, campeonato de barriles y noche folclórica. Organiza la Asociación Rural de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/asociacionruraldechascomus/ – www.facebook.com/asociacionruraldechascomus

TANDIL

2° Expo sin gluten: Festival Sabores de Tandil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, de 10:00 a 18:00, en el Hotel Libertador, Mitre 545.

Descripción: Jornada para visibilizar, concientizar y compartir sabores libres de gluten. Talleres de cocina en vivo, puestos de emprendimientos y empresas locales, charlas informativas y sorteos. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Tandil y la Asociación de Celíacos local.

Más información: www.instagram.com/municipiodetandil/ – www.facebook.com/MunicipiodeTandil – www.instagram.com/celiacos.tandil/

SAN ISIDRO

2º Expo Mate

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 al domingo 25, desde las 10:00, en el Centro Municipal de Exposiciones, Del Barco Centenera y el Río.

Descripción: Circuito de experiencias diseñado para los cinco sentidos, talleres en vivo que incluyen catas guiadas por la sommelier Valeria Trapaga y talleres de maridaje, charlas con expertos con la participación del Dr. Juan Ferrario (Conicet) y su disertación sobre mitos y verdades del mate; presentación del libro “Caa Porá”, del arquitecto Pau Navajas, sobre la historia de la yerba mate. Trabajo en vivo de orfebres y artesanos del cuero, metal y madera. Patio de comidas tradicionales y espectáculos musicales. Entrada arancelada. Menores de 10 años, personas con discapacidad (presentando DNI y certificado de discapacidad) y jubilados, ingreso gratuito. Organiza Expo Mate y la Municipalidad de San Isidro. En caso de lluvia se posterga para los días 30 y 31 de mayo.

Más información: expomate.com.ar/faq – www.instagram.com/p/DXembZGkTHX/?img_index=1 – www.facebook.com/sanisidro.oficial

GENERAL LAVALLE (Pavón)

Feria de Pavón

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, de 10:00 a 17:30, en Galo de Lavalle y Cámpora.

Descripción: Artesanías y emprendimientos locales, productos regionales y gastronomía casera que incluye sopa paraguaya, pizzetas, mermeladas, conservas y condimentos; música en vivo y juegos recreativos para las infancias. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Lavalle. Feria prevista para el 10/05 que debiera ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/ – www.facebook.com/PrensaGralLavalle

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.