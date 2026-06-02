Todas las fiestas, eventos culturales, gastronómicos de la semana en la provincia de Buenos AIres.

Ads

FIESTAS POPULARES

Ads

GENERAL LAVALLE

8º Fiesta Regional de la Torta Negra

Ads

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 10:00, sobre la avenida Mitre en el casco urbano de la ciudad.

Descripción: Presencia de panaderías locales y participación especial de la Panadería Del Pueblo, que dio origen a la festividad. Feria artesanal y paseo gastronómico. Espectáculos con artistas locales y regionales. Circuitos guiados recorriendo espacios representativos de Lavalle. Gran baile popular al cierre de la jornada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Lavalle.

Ads

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es – www.facebook.com/PrensaGralLavalle

Puede interesarte

MERLO (San Antonio de Padua)

Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, desde las 13:00, frente a la iglesia San Antonio de Padua, Centenario y Llavallol de Acosta.

Descripción: Gran encuentro anual del barrio con emprendedores, gastronomía y escuelas. Organiza la Municipalidad de Merlo y la Iglesia de Padua. A beneficio de los Bomberos Voluntarios de Merlo y Cáritas Padua.

Más información: www.instagram.com/merlocultura/ – www.facebook.com/CulturaMerlo

BAHÍA BLANCA (General Cerri)

150º Aniversario de General Cerri

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a partir de las 09:00, en diferentes espacios físicos de General Cerri.

Descripción: Gran desfile gaucho por las calles de la localidad, jura de recados, entrega de premios, artesanías, feriantes y expositores. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Cerri y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Más información: www.facebook.com/CETGralCerri

BRANDSEN (Gómez)

4º Fiesta del Pastelito

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, en el predio de la Estación de Gómez.

Descripción: Artistas locales, Paseo del Pastelito, puestos de artesanías y emprendimientos, patio gastronómico, los mejores pastelitos caseros, Concurso al mejor pastelito a cargo de un jurado local, espectáculo de folclore y cierre con baile campero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Brandsen en conjunto con el grupo Gomez Turístico.

Más información: www.instagram.com/gomezturismo/ – www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649 – www.instagram.com/turismo_brandsen_/

LOBOS

224º Aniversario de la Ciudad de Lobos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 11:00, sobre la calle Salgado, frente al Palacio Municipal y la Plaza 1810.

Descripción: Tradicional desfile de instituciones, organizaciones, clubes, asociaciones y ballets del partido. Además, habrá exposición de grandes empresas, PyMEs, productores locales, artesanos y propuestas gastronómicas con food trucks y P.U.M.PA., junto a espectáculos y presentaciones artísticas locales. Entrada gratuita.En caso de lluvia, se reprograma para el 14/06. Organiza la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/- www.facebook.com/lobos.turismo – www.instagram.com/cultura_lobos/ – www.facebook.com/culturalobos – Dirección de Cultura (2227) 479298 – Dirección de Turismo: (2227) 500405

MAGDALENA (Bavio)

139° Aniversario de la Estación Bavio

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, desde las 11:00, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio.

Descripción: Festejos por un nuevo aniversario de la Estación y la llegada del tren. Música en vivo, ballets folklóricos, charla histórica sobre el ferrocarril y la fundación de los pueblos, buffet, cosas dulces y chocolate caliente. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza Asociación Civil Posta Cultural y Museo Estación Bavio.

Más información: www.instagram.com/estacionbavio/ – www.facebook.com/profile.php?id=100091091469842

EVENTOS CULTURALES

RAUCH

11°Encuentro Salamónico

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Descripción: Especialistas, investigadores, arquitectos, fotógrafos, gestores culturales y vecinos compartirán recorridos guiados, charlas, presentaciones y experiencias comunitarias, Viernes, apertura del Archivo Histórico Municipal-Vieja Usina, Alem 155; Sábado 6, acreditaciones a las 13:00 en el Palacio Municipal y, a las 13:45, inauguración de las actividades en el Salón Blanc. Domingo 7, a las 09:00 salida de la travesía Salamónica en el Palacio Municipal y, a las 15:00, cierre del encuentro. Actividad arancelada. Organizan el Centro Cultural Salamone Balcarce y la Municipalidad de Rauch, junto a instituciones y organismos vinculados a la cultura y el patrimonio.

Más información: https://acortar.link/7LYCjj – www.instagram.com/culturaturismorauch – www.facebook.com/Cultura-RAUCH-1262110940541201 – (2494) 349227.

LAS FLORES

3º Encuentro Provincial de Escritores «Ciudad de Las Flores»

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a partir de las 15:00, en el Salón Rojo Municipal, Rivadavia nº 385.

Descripción: Presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, charlas temáticas y espectáculo musical. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Las Flores.

Más información: www.instagram.com/culturalasflores/ – www.facebook.com/culturalasflores

LOMAS DE ZAMORA (Banfield)

Encuentro de Fans Mágico

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, 13:00 a 20:00, en la Plaza del Campeón, Maipú y Vergara, Banfield.

Descripción: Jornada dedicada por completo al universo de Harry Potter: arte, fanzines, coleccionismo y cultura pop. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de Lomas de Zamora.

Más información: www.instagram.com/culturalomas/ – www.facebook.com/Culturalomasmlz – www.instagram.com/expo.comics/

EVENTOS DEPORTIVOS

ALMIRANTE BROWN

8º Carrera Malvinas, Soberanía y Memoria

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en el Polideportivo Rafael Calzada.

Descripción: Carrera en las distancias de 7 y 3 kilómetros para adultos y

1 km infantil. Link de inscripción: https://zonacorredor.com.ar/evento/20. Actividad gratuita. Organiza Atrunning con el acompañamiento de la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/institutodeldeportealtebrown/

BARADERO (Ireneo Portela)

Duatlón Baradero

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en Ireneo Portela.

Descripción: Competencia en las distancias Olímpico: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 40 km, Pedestrismo 5 km; Sprint: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 20 km, Pedestrismo 3km; Super Sprint Pedestrismo 3 km, Ciclismo 10 km, Pedestrismo 1km; Posta Sprint 2 participantes en distancia Sprint. Categorías: Masculina, Femenina y Mixta. Inscripción arancelada. Organiza Grupo 3 con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.instagram.com/grupot3/ – www.instagram.com/deportesbaradero/

CHASCOMÚS

Carrera de Calle

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, desde avenida Lastra y Alem.

Descripción: Nueva fecha de las Carreras de Calle que forman parte del Calendario Running 2026 de la ciudad. Distancias de 5 y 10 kilómetros, para distintas categorías, en un circuito en la zona de la costanera. Actividad arancelada con inscripción previa. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/ – www.facebook.com/profile.php?id=100064269356621

GENERAL ALVARADO (Miramar)

5° Rally Cross Miramar

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 08:00, en el Predio Gauchos del Sur.

Descripción: Nueva edición de esta carrera que se lleva adelante con las siguientes distancias y categorías 50 km, de carácter competitivo, 30 km, promocionales y 10 km principiantes. Servicio de cantina. Actividad arancelada. Organiza la Agrupación Pala Team con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: www.instagram.com/rallycrossmiramar/

SAN VICENTE

Media Maratón SVC

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 09:00, en la Laguna San Vicente.

Descripción: Carrera sobre asfalto con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Cupos limitados. Actividad arancelada. Organiza Rotary Club San Vicente con el acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente. y de Corredores de Zona Sur.

Más información: www.instagram.com/sanvicentemunicipio/ www.instagram.com/corredoresdezonasur/

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

2° Campeonato Provincial de Duatlón

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:30 desde el CEF N° 94, Necochea 1376.

Descripción: Segunda fecha del campeonato en las distancias de 2,5 run, 20km bike y 2,5 km de run. Actividad arancelada con inscripción previa. Organiza el Centro de Educación Física N° 94 con la colaboración de la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/ – (2355) 456485

GUAMINÍ

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 10:00, en el Balneario Lago del Monte.

Descripción: Tercera fecha del campeonato en las distancias Cicloturista por entre 15 a 18 kilómetros; Promocional, 30 a 45 km. En las categorías competitivas será obligatorio un circuito de entre 50 a 60 kilómetros. Acreditaciones de 10:00 a 11:30; largada oficial a las 12:00. Inscripción arancelada ingresando a: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=717 No se hacen inscripciones el día de la carrera ni cambio de categoría. Organiza Pampeanos Deportes & Desafíos y la Municipalidad de Guaminí.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/ – www.facebook.com/guaminideportes

LAPRIDA

Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 11:00, desde el Club Juventud.

Descripción: Primera fecha de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, en las distancias de 30km de carácter promocional y 60km competitivo. Inscripciones a través del siguiente link: www.codigoaventura.com.ar/carreras/laprida_rural-bike/ficha_tecnica.htm. Actividad arancelada. Organizan el Club Social y Deportivo Juventud en conjunto con la Municipalidad de Laprida.

Más información: www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal/ – www.instagram.com/lapridaturismo

LA PLATA (Joaquín Gorina)

Gorina Corre Extreme Duatlón

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, desde las 9, en el Predio de la Estación de Gorina.

Descripción: En el marco del aniversario de la localidad, se realiza este circuito que combina trail running, duatlón y MTB. Distancias Trail: 21K competitivos, 10K competitivos y 2K participativos. Duatlón Trail – MTB (Individual o en equipos): 5K running, 21K MTB y 5K running. Actividad arancelada. Organizan Sincronía Deportiva, COSEGO con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/p/DWXHRx0EX5M/

NAVARRO

1º Navarro 360

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 7:30, en la Laguna de Navarro.

Descripción: Recorrido por los paisajes de la laguna en las distancias de 10 y 5 kilómetros. Carrera Kids (gratuita) competitiva y participativa. Actividad arancelada con inscripción previa (incluye kit con remera, golosinas, dorsal, chip, alfileres y seguro del corredor). Organiza Mauro González Training y la Municipalidad de Navarro.

Más información: www.instagram.com/turismonavarro/ – www.facebook.com/turismonavarro

VISITAS GUIADAS

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Visita guiada: Bosque Vivero Dunícola

Fecha, hora y lugar: Domingo 7, a las 11:00, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Circuito por diversos senderos y atractivos. Duración 1 hora y media aproximadamente. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de General Alvarado.

Más información: https://miramar.tur.ar/- www.instagram.com/miramararg/

TORNQUIST (Pueblo Turístico Saldungaray)

Bodega Saldungaray

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA

Fecha, hora y lugar: Jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.

Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada. Organiza Bodega Saldungaray.

Más información: www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

TANDIL

Bodega Cordón Blanco

ENTRADA SÓLO CON RESERVA PREVIA – CUPOS LIMITADOS

Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150.

Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia. Organiza Bodega Cordón Blanco

Más información: www.instagram.com/cordonblanco/ – Reservas al (249) 462-9356

FERIAS Y EXPOSICIONES

FLORENCIO VARELA

Paseo de la Miel

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, de 10:00 a 18:00, en 25 de Mayo entre Chacabuco y Maipú.

Descripción: Venta de productos provenientes de colmenas locales y regionales, muestra del trabajo de productores apícolas y emprendedores del distrito, espectáculos artísticos y actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia. Organiza la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Florencio Varela.

Más información: www.instagram.com/industriafv/ – www.facebook.com/industriafv

CAMPANA

6º Feria del Libro de Campana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 6 y domingo 7, de 10:00 a 11:00, en el Club Ciudad de Campana, Chiclana 209.

Descripción: Editoriales, librerías, asociaciones literarias, escritores, lecturas y la presentación de los autores María O’ Donnell, Daniel López Rossetti, Claudio Zuchovicki y Daniel Balmaceda. Además, propuestas para las infancias. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Campana

Más información: www.instagram.com/campanagov/ – www.facebook.com/municipalidaddecampana