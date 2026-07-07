Toda la franja del oeste de la Provincia, de norte a sur, se encuentra alcanzada por un alerta meteorológico lanzado por el SMN por frío extremo, en el marco de la ola polar que azotó al territorio en los últimos días.

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No obstante, se prevé que ésta será la última jornada con temperaturas bajo cero, ya que según el pronóstico, subirán las mínimas durante las horas de la tarde.

El clima “primaveral” se mantendría, en principio, durante varios días.

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