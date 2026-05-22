¿Fin de los octógonos?: El Gobierno avanza en la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal
En el marco de una buena semana en el Congreso, los libertarios buscarán continuar con la desregulación de leyes, sobre todo aquellas caídas en desgracia al ser arrastradas por el fracaso de Alberto Fernández.
El proyecto para derogar la ley de Etiquetado Frontal es impulsado por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
"A más de cuatro años de su implementación, ninguno de los propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión", indicaron en la presentación.
Y añadieron que "los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza".
Los libertarios, en su crecimiento político, han calificado a la ley de Etiquetado como una intromisión del Estado en asuntos privados y, entre otras, le ha servido para incrementar su “batalla cultural” contra “la casta”.
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