El proyecto para derogar la ley de Etiquetado Frontal es impulsado por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).

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"A más de cuatro años de su implementación, ninguno de los propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión", indicaron en la presentación.

Y añadieron que "los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza".

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Los libertarios, en su crecimiento político, han calificado a la ley de Etiquetado como una intromisión del Estado en asuntos privados y, entre otras, le ha servido para incrementar su “batalla cultural” contra “la casta”.

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