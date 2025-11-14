“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”, indica el parte del SMN para el sábado.

Y añade: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El alerta de rango amarillo alcanza a casi toda la Provincia de Buenos Aires. El mal clima continuará el día domingo.

