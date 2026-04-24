“El área será afectada por vientos del sudoeste este con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h”, indica el alerta por viento para este sábado que alcanza al extremo sur de la Provincia.

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El fenómeno está previsto para las horas de la noche.

A su vez, el mismo alerta ha sido extendido, para el día domingo, para el centro bonaerense y toda la costa provincial.

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Se prevé que las condiciones mejoren durante el transcurso del lunes.

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