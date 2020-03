Fin de semana de grieta en la Argentina:

LA DEFINICIÓN ENTRE RIVER Y BOCA EN LA SUPERLIGA: En medio de un clima de tensión en la Argentina, River y Boca definirán en la última jornada quién de los dos se coronará como campeón de la Superliga. En caso de vencer a Atlético Tucumán en el José Fierro, cancha difícil si las hay, River será campeón de la Superliga. Si empata o pierde con Atlético, necesita que Boca no gane. Por su parte, el equipo de Miguel Ángel Russo debe asegurarse los tres puntos frente a Gimnasia para soñar con el título. Por otro lado, necesita que River no gane, es decir, que empate o pierda con Atlético. Finalmente, para que haya un desempate entre River y Boca, River debe perder contra Atlético y Boca empatar con Gimnasia. por la noche, el foco estará puesto en la seguridad por temor a posibles incidentes durante los festejos.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunció durante la apertura legislativa que presentará un proyecto de ley de aborto legal en el Congreso, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una misa que se celebrará este domingo a las 11.00 en la basílica de Luján, con la intención de "pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural". De esta manera, los militantes provida marcharán con sus pañuelos celestes para manifestarse "a favor de las dos vidas". El Día de la Mujer será motivo también para que este lunes el colectivo feminista, como todos los años, se movilice hasta el Congreso con sus pañuelos verdes para reclamar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. DE VIDO LIBRE: GUERRA ENTRE EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN: El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido quedó este miércoles en libertad por una decisión del Tribunal Oral Federal 1, que decidió su excarcelación en el caso Río Turbio, por el que estaba en prisión domiciliaria. De Vido estaba detenido con una pulsera electrónica en su casa de la localidad boanerense de Zárate desde diciembre pasado. Previamente había estado dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz. Su liberación llegó luego de la advertencia de Alberto Fernández en el Congreso de avanzar en una reforma judicial. Esto provocó innumerables críticas de la oposición, entre ellas la de Patricia Bullrich, quien aseguró que "el kirchnerismo busca una vez más llenar las vacantes con jueces amigos".

El origen de la grieta:

La grieta, en nuestro país, es una expresión usual para denominar en estos años una división binaria de la sociedad argentina entre kirchneristas y antikirchneristas, que ha sido causa de un enfrentamiento político y cultural generalizado, caracterizado por una alta dosis de irracionalidad, odio, prejuicio, intolerancia y fanatismo. Para el médico legista, perito forense, psiquiátra, neurólogo y sexólogo Enrique De Rosa, "tácitamente o implícitamente nuestra vida es naturalmente partida". "Uno nace hombre y el otro mujer, uno nace alto y el otro bajo, uno nace pobre y el otro rico. El problema es cuando desde el otro lugar, en vez de combatir la grieta y comenzar a trabajar en un proceso de unión, comienzan a traccionar la grieta cada vez más", explicó.

La política y la grieta:

Mientras el dogma del populismo necesita de enemigos para mantenerse en el poder y la grieta se profundizó con Cristina Kirchner; Mauricio Macri llegó al Gobierno asegurando que lo de su antecesora había sido una "dictadura" y considerando que "la democracia solamente necesita oposición". Sin embargo, nadie explotó la grieta más que él. Pese a alzar la bandera de la unidad nacional, Cambiemos pasó de amar al Papa a odiarlo cuando descubrió sus "dotes peronistas". Además, propuso tratar la Ley de Aborto para borrar de la agenda los graves temas económicos que afectaban la popularidad del presidente. Y cada vez que lo requirió, apeló al fresco recuerdo de la corrupción K para afirmar que "lo de antes era peor que lo de ahora".

La debacle no se hizo esperar y tras un bochornoso final, en 2019 Alberto Fernández alcanzó la presidencia asegurando que habían tomado nota de "los errores del pasado" y que los kirchneristas "volvían mejores que antes". Pese a sus discursos dialoguistas, Alberto tampoco aguantó demasiado y enseguida "le saltó la ficha". Tras el ajuste a los jubilados, el aumento del dólar y la escalada de precios, Fernández apeló al recurso del Ingeniero y ante una sociedad resquebrajada por la división, volvió a impulsar el tratamiento del aborto en el Congreso. Además, tras amenazar con una posible reforma judicial, logró que la Justicia libere a Julio De Vido, quien permanecía preso por estar acusado en once causas de corrupción, y ganó su primera batalla contra las "detenciones arbitrarias".

Qué dicen los especialistas:

Consultado por LaNoticia1.com, el psiquiátra Enrique de Rosa sostuvo que "la violencia es un carbón caliente que te lo tiro a vos pero termina qumándome a mi también. Ese aspecto dual de la violencia mucha gente no lo entiende y es central, al igual que lo es la manifestación de la violencia, que es la grieta". "La grieta, por definición, no es un fenómeno puramente mental o psicológico sino que es un fenómeno emocional y conductual que muchas veces termina en violencia. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Lo primero es saber que los que forman parte de la grieta no están locos y hacer un ejercicio muy saludable que es preguntarse y cuestionarse la posición propia y la del otro", explicó detalladamente el experto, quien afirmó que "el grado de adherencia a estar pegado a una idea o pensamiento, me termina indefectiblemente haciendo chocar con los otros".

En ese sentido, De Rosa ejemplificó: "Si yo veo un partido de River o de Boca y ante el resultado me angustio pero en el fondo comprendo que en definitiva es un juego, es una separación o una grieta que me permite sobrevivir. Ahora, cuando pasa a la instancia de lo dramático y el otro pasa a ser un enemigo, tenemos un problema. Y lo central acá es comprender que en esta grieta el enemigo no está fuera sino dentro de uno mismo: Es el aspecto de uno mismo que está partido". El profesional inidcó que "lo elemental y básico en esto es poder mirar el espectro amplio y completo, sin tomar una postura unilateral. Porque las posturas unilaterales tienen que ver con la locura. La unilateralidad de la idea está ligada a la locura en términos simbólicos: Si solamente creyera que existe la noche, estoy un poco loco, porque en algún momento va a venir el día".

A la hora de hablar de feminismo y pañuelos verdes y celestes, De Rosa expresó que "si alguien plantea que lo lógico sería que haya una complementariedad entre hombres y mujeres, nadie podría estar en desacuerdo". "El problema es que hay sectores del feminsimo radicalizado que plantean la consigna 'muerte al macho' y eso termina generando rechazo en otros sectores", ejemplificó en uno de sus argumentos. Y agregó: "Inevitablemenete todos los ciudadanos terminan anclados de un lado de la sociedad, pero lo ideal sería complementarse con la otra parte. Si yo soy diestro, debería fortalecer también mi lado izquierdo. La unilateralidad, en biología o en psicología, siempre termina llevando al caos".

El negocio de la grieta en la política:

Según sostuvo De Rosa, "la grieta es un excelente negocio para todos los que tienen poder". En ese sentido, explicó que "los políticos se aprovechan de algo que es totalmente natural, que antiguamente podrían haber sido los unitarios y federales". "Todo tiene dos caras o todo tiene una complementariedad. Uno puede jugar con la grieta y sacar provecho políticamente, pero también puede hacer mucho daño", advirtió el especialista. Al ser consultado en cuanto a la peligrosidad por un estallido social, el experto indicó que "el problema de la grieta ya está instalado". "Parte del problema es que muchos de nosotros pensamos que podemos seguir traccionando la grieta porque el problema todavía no empezó. Y verdaderamente no nos damos cuenta que el problema ya empezó hace mucho tiempo. La sociedad ya se fue acostumbrando a este nivel de caos", resaltó.

¿Qué pasará con la grieta en el futuro?

De acuerdo a lo que adelanta el neurólogo, "la grieta con el paso de los años inevitablemente se va a ir agravando porque el único modo de salida a la angustia que me genera, es fortaleciendo mi postura y no cuestionar mi pensamiento, porque ello implicaría que tenga retroceder y mirar para atrás". "Esto lleva a posturas fanáticas que es lo que está pasando actualmente. Cualquier cosa que te cuestione y te coloque en la mirada del otro, te permite crecer. Pero mantenerme en la unilateralidad me va a llevar a tener que reforzar cada vez mi postura y a estar junto a un grupo de cada vez más fanáticos", concluyó.