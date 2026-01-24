El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para buena parte del sudoeste bonaerense, para las noches del viernes, sábado y domingo.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señala el aviso.

Asimismo, indica que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

El alerta abarca a Brand Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel Rosales y Monte Hermoso.



Altas temperaturas

En tanto que el SMN emitió alerta por altas temperaturas para prácticamente todo el territorio bonaerense.

Ante el pronóstico, el Ministerio de Salud de la Provincia recomienda evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas, incrementar la hidratación, aunque no se tenga sed, y estar atentos con la refrigeración de los alimentos para mantener la cadena de frío.

En caso de ser necesario estar al aire libre, es importante utilizar protector solar alto y gorro; y se recomienda vestir ropa liviana, de algodón y de colores claros, además de dosificar la actividad física.

En cuanto a la ingesta de líquidos necesaria en esta época del año, las personas gestantes, lactantes, niños y niñas y personas mayores, deben beber agua con mayor frecuencia aún; ya que presentan mayor riesgo de sufrir cuadros de deshidratación típicos del verano.

En este sentido, desde la cartera sanitaria insisten en que es clave tomar agua, incluso, aunque no se tenga sed; y evitar también las bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido.

Una de las complicaciones de salud más frecuentes tras estar expuestos a elevadas temperaturas, es el conocido “golpe de calor”. Por eso, para prevenirlo, los especialistas aconsejan darle a los más chicos y adultos mayores; agua segura o jugos de fruta en forma frecuente; y amamantar a los bebés con mayor frecuencia, bañarlos o mojarles el cuerpo si hace mucho calor.

También, hay que elegir una alimentación fresca, liviana y saludable, como frutas, verduras y ensaladas. Lo mejor es evitar comidas abundantes, altas en calorías, bebidas alcohólicas y gaseosas; y estar atentos con el tiempo que permanecen los alimentos fuera de la heladera, para no cortar la cadena de frío. Lo mismo a la hora de hacer las compras en el supermercado, dejar los lácteos y derivados para el final.