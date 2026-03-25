Fin de semana largo: Came calificó de "baja intensidad” el movimiento turístico
"El segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos", indicó en su informe la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Según Came, en comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 48,8%, pero este aumento se explica por la mayor extensión del cronograma y una mejor predisposición a realizar traslados, aunque de menor duración.
A su vez, el gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval de febrero y una baja del 1,6% respecto al feriado por el Día de la Memoria del año pasado, medido en precios reales.
De acuerdo a la evaluación de la entidad, se movilizaron 1.012.000 personas, con un impacto económico de $231.084 millones, en un fin de semana “muy tranquilo”, “de baja intensidad”, en el que “se cuidó el nivel de gastos” producto de la conformación del período y del actual nivel de poder adquisitivo de la población.
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