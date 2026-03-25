Según Came, en comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 48,8%, pero este aumento se explica por la mayor extensión del cronograma y una mejor predisposición a realizar traslados, aunque de menor duración.

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A su vez, el gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval de febrero y una baja del 1,6% respecto al feriado por el Día de la Memoria del año pasado, medido en precios reales.

De acuerdo a la evaluación de la entidad, se movilizaron 1.012.000 personas, con un impacto económico de $231.084 millones, en un fin de semana “muy tranquilo”, “de baja intensidad”, en el que “se cuidó el nivel de gastos” producto de la conformación del período y del actual nivel de poder adquisitivo de la población.

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