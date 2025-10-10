Tránsito sin mayores complicaciones este viernes en la provincia

El viernes 10 de octubre, inicio del fin de semana largo, las principales rutas de la provincia de Buenos Aires registraron tránsito fluido, según el último reporte de AUBASA.

Ads

Entre las 9.00 y las 10.00 de la mañana:

En la Autovía 2 por Samborombón circularon 2.096 vehículos hacia la costa y 310 hacia CABA .

por Samborombón circularon y . Por Maipú se contabilizaron 924 hacia la costa y 312 hacia CABA .

y . En la Ruta 11, por La Huella, pasaron 1.800 vehículos hacia la costa y 171 hacia CABA.

Estas cifras indican que, hasta ahora, el tránsito se mantiene estable y sin mayores demoras, algo relevante para quienes se dirigen a destinos turísticos bonaerenses.

Ads

Restricciones para camiones durante el fin de semana largo

Para garantizar una circulación más ágil, la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires mantiene restricciones para vehículos de transporte de cargas de más de 7 toneladas de porte bruto.

Sentido a la costa: viernes 10 de octubre, de 06.00 a 14.00 horas.

Sentido a CABA: domingo 12 de octubre, de 14.00 a 23.59 horas.

Las rutas afectadas incluyen la Autopista Buenos Aires – La Plata, la Autovía 2, la Ruta Provincial Nº11, la Ruta Provincial Nº36, la Ruta Provincial Nº56, la Ruta Provincial Nº63 y la Ruta Provincial Nº74.

Ads

Clima favorable para viajar

El SMN anticipa una jornada agradable con máxima de 24° y mínima de 13°, cielo nublado y vientos suaves del noroeste y norte. La humedad oscilará entre el 61% y el 89%.

Se recomienda a los viajeros mantener precaución, respetar las restricciones y consultar los informes de tránsito y clima antes de emprender viaje, especialmente porque para el sábado y domingo se esperan tormentas y vientos fuertes.

Más información sobre el tránsito y rutas: AUBASA.