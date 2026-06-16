El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP elaboró un informe especial para conocer el comportamiento de las ventas durante este fin de semana largo. Al medir el volumen de unidades físicas vendidas, se comprobó una merma del 4,1 % a nivel interanual.

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Asimismo, al comparar con un fin de semana “común”, se registró un incremento del 1,2 %.

El número negativo se suma al informado en mayo, cuando hubo una caída del 5,8 %. Ese porcentaje duplicó la cifra registrada en abril (2,6 %), lo que da cuenta de una tendencia adversa.

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