Desde las primeras horas de este jueves 2 de abril, el tránsito hacia la Costa Atlántica mostró un marcado incremento en las principales rutas bonaerenses, en el inicio del fin de semana largo por Semana Santa.

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Según datos de AUBASA, entre las 6.00 y las 7.00 de la mañana ya circulaban 2.348 vehículos hacia la Costa por Samborombón, sobre la Autovía 2, contra apenas 92 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo tramo, a la altura de Maipú, se registraron 299 autos hacia la Costa y 109 hacia CABA.

El flujo creció con el correr de las horas. Entre las 8.00 y las 9.00, por Samborombón pasaron 2.230 vehículos rumbo a la Costa y 189 hacia Capital. En Maipú, en tanto, fueron 815 hacia los destinos turísticos y 192 en sentido contrario.

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También se registró un importante caudal en la Ruta 11, a la altura de La Huella: 510 vehículos hacia la Costa entre las 6.00 y las 7.00, cifra que trepó a 1.479 entre las 8.00 y las 9.00.

En este contexto de alto movimiento turístico, AUBASA informó que intensificará los controles de seguridad vial durante todo el fin de semana largo en los principales corredores.

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Los operativos estarán centrados especialmente en controles de alcoholemia y se desplegarán de manera permanente en la autopista Buenos Aires–La Plata, uno de los accesos clave desde el Área Metropolitana hacia la Costa.

Los controles se realizarán en los peajes de Dock Sud, Hudson, Avellaneda, Quilmes, Berazategui y la bajada La Plata, con la participación de organismos provinciales y nacionales.

Además de los test de alcohol, se verificará el uso del cinturón de seguridad, la documentación obligatoria, el traslado adecuado de menores y posibles evasiones de peaje.

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Desde la empresa señalaron que el objetivo es reducir los siniestros viales y reforzar la seguridad en uno de los fines de semana con mayor circulación del año.