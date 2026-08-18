El movimiento de turistas este fin de semana largo fue un 24,2% superior al registrado en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable, expresaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

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En este sentido, indicaron que la cantidad de viajeros mostró una recuperación frente al antecedente de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 turistas. No obstante, el comportamiento del consumo fue más cauteloso: la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída del 13%, confirmando la tendencia hacia escapadas más breves.

En tanto, el gasto promedio diario por turista fue de $ 114.464, que medido a precios constantes resultó 13,2% inferior a 2023. El gasto total alcanzó los $ 245.907 millones, con una caída real del 6,3% frente al mismo fin de semana largo de aquel año.

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En síntesis: Viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales.

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