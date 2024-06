El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, volvió a referirse al proyecto que elimina la repitencia en las secundarias bonaerenses y consideró que es “parecido a la Universidad”.

Sobre el apoyo que tuvo la iniciativa, reveló que fue aprobada por sectores radicales y del PRO:

“En la provincia de Buenos Aires hay un Consejo General de Educación pluripartidario, podríamos haber aprobado esto por mayoría, pero decidimos que no porque es algo muy importante, y lo aprobamos por unanimidad, junto a sectores radicales y del PRO”, precisó Sileoni al medio El Destape.

El funcionario de Axel Kicillof defendió el proyecto: “Hemos tomado la decisión de dejar atrás 100 años de repitencia en Argentina, algo que ya ha hecho buena parte del mundo, la mitad de las provincias argentinas. Pusimos un principio muy del sentido común: la materia que aprobás no la tenés que recursar, como sí ocurre con la repitencia”.

“Algunos creen que sin repitencia no hay exigencia, y nosotros creemos que sí. Repetir no hace que aprendas más, y es un poderoso obstáculo para los sectores más vulnerables. Ya en las escuelas no está el prototípico alumno de la escuela secundaria, tenemos 1.700.000 alumnos, en muchas instituciones hay lugares para que las estudiantes traigan a sus hijos e hijas, muchos alumnos son padres, son otras realidades, otros dicen ‘profe, salgo dos días de la escuela porque tengo una changa y vuelvo’. Ese universo tradicional de la escuela secundaria ya no es más”, describió.

Sileoni, afirmó que esta modalidad “es más parecido a cómo caminás la universidad”.