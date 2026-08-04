Un violento asalto se produjo en una pastelería del centro de Quilmes cuando un delincuente simuló ser un cliente, atacó con un cuchillo a una empleada y escapó con el dinero de la caja registradora. El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Humberto Primo al 385 y es investigado por la Justicia.

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Según informó el medio Data Judicial, el episodio se registró en la pastelería "Manjar Deli House", situada en pleno radio comercial de Quilmes y bajo jurisdicción de la Comisaría 1ª.

De acuerdo con el reporte policial, el delincuente ingresó al local fingiendo que iba a realizar un pedido de comida. En un momento, extrajo un arma blanca y le provocó un corte en el cuello a la empleada que atendía el mostrador.

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Tras la agresión, el asaltante exigió la entrega de la recaudación y huyó a pie con una suma de dinero en efectivo cuyo monto aún no fue determinado.

Minutos después del ataque, una ambulancia del SAME asistió a la víctima y la trasladó de urgencia al Sanatorio Trinidad de Quilmes, donde recibió atención médica por la herida sufrida en la zona cervical.

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La joven quedó fuera de peligro y permaneció acompañada por la propietaria del comercio durante su atención médica.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Quilmes, que inició actuaciones bajo la carátula preventiva de "Robo".

En paralelo, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª analiza las cámaras de seguridad del local y de los comercios vecinos para reconstruir el recorrido del agresor e intentar establecer su identidad y su ruta de escape.