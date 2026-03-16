Fito Páez volvió a su ciudad natal en un concierto gratuito y masivo este domingo en el Monumento a la Bandera. Previo al concierto, Maximiliano Pullaro destacó: “Volvió Rosario; y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad y todos los que nos miraban con piedad hace tres años atrás, hoy nos miran con mucha admiración, porque los rosarinos y santafesinos pudimos unirnos y logramos salir de la esa etapa oscura que tanto nos golpeó; y hoy tenemos estas cosas tan hermosas”.

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Además, el Gobernador indicó que este tipo de recitales no se ven en muchos lugares de la República Argentina: “Tenés que buscar mucho espectáculo de estas características y multitudes de gente que se reúne para disfrutar”.

“La mejor etapa de Rosario es la etapa que viene, no sólo por las obras públicas, sino porque todos nos empezamos a juntar, a encontrar, en esta ciudad tan hermosa que nos abrió los brazos”, continuó Pullaro.

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A su vez, el Intendente local Pablo Javkin aseveró que "Fito es un hijo de la ciudad que viene a regalarnos su arte y a compartirlo. Va a ser una noche histórica, va a ser la noche más histórica en cuanto al público y estamos muy contentos. Es un símbolo de lo que Rosario está recuperando. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió".

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