Se estima que uno 2.500 pasajeros fueron damnificados en los últimos días por las cancelaciones de Flybondi, que se dieron, en muchos casos, a último momento, sin previo aviso.

Además, a otros usuarios les reprogramaron su vuelo para fechas lejanas. También hubo denuncias por cambios arbitrarios sobre la ciudad de regreso (una joven compró un ticket para volar de Buenos Aires a Mendoza, pero a la vuelta Flybondi la envío a despegar desde Iguazú).

Todo estos problemas surgieron en el inicio de las vacaciones de invierno, y en las redes sociales explotaron los reclamos contra la low cost.

La mayoría de las denuncias señalan que la aerolínea se niega a devolver el dinero de los vuelos cancelados. Esto no sólo corresponde, sino que, además, la normativa exige a la compañía indemnizar a los damnificados.

Flybondi no se ha pronunciado al respecto.

@flybondioficial un desastre, cancelan un vuelo, lo reprograman para 10 días después, el link q envían para cambio tiene un error. Además no atienden! Me invalidan otros vuelos que tengo en el medio. Un desastre!!!!!!

que vuelo ?? si los cancelan todos... acá les mando una foto de la libertad de volar que tuve para no perder mis vacaciones. Por suerte a para la vuelta conseguí una aerolínea sería. pic.twitter.com/nVbvaoi4jJ

@flybondioficial me cambiaron un pasaje desde un lugar donde no estoy.. compre pasaje ida y vuelta a mendoza desde bsas y me acaban de cambiar la vuelta pasa salir desde iguazu!! Con quien puedo hablar?!

— nat_vaesken (@nativaesken) July 18, 2022