El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Mariano Cascallares, defendió durante la sesión de este miércoles el proyecto que buscaba otorgar mayor disponibilidad de recursos a los municipios y cuestionó a los legisladores que intentaron desviar el debate hacia otros temas, como las tasas municipales o el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

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Durante su intervención, el exintendente de Almirante Brown sostuvo que la discusión debía centrarse en la situación que atraviesan los 135 municipios bonaerenses frente al impacto de las políticas económicas nacionales.

"Estamos cada vez más acostumbrándonos a ver cómo por un lado se discute y se plantea limitar la posibilidad de los recursos de los municipios en función de las tasas", afirmó.

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En ese sentido, señaló que las medidas impulsadas por el Gobierno nacional afectan directamente las finanzas provinciales y municipales. "Las decisiones económicas del Gobierno nacional hacen que mermen los recursos de las provincias, en particular de la provincia de Buenos Aires, con el consiguiente impacto en cada uno de los 135 municipios", expresó.

Cascallares sostuvo que el proyecto debatido respondía a una necesidad concreta de los gobiernos locales y criticó que parte de la oposición intentara instalar otros ejes de discusión. "Estamos tirando la pelota afuera en discutir si las tasas o en discutir el CUD. Es una discusión que tenemos que dar en esta casa, pero en otro momento", remarcó.

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El legislador reconoció que existen municipios que se sienten perjudicados por el actual esquema de distribución de recursos, pero consideró que ese debate no debía interferir con una medida de carácter urgente. "Hoy la coyuntura y las políticas económicas que está llevando adelante el Gobierno nacional hacen que los municipios estén absolutamente superados por la demanda de los territorios", advirtió.

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Además, recordó que el sistema vigente fue aprobado por la propia Legislatura bonaerense y cuestionó que ahora algunos sectores lo utilicen como argumento para rechazar modificaciones puntuales. "No podemos poner en discusión una ley que modifica una ley que desde esta casa se aprobó y para la cual nos pusimos de acuerdo", sostuvo.

Sobre el cierre, valoró que la votación nominal permitiera dejar asentada la posición de cada legislador. "Cada uno de nosotros después tiene que ir a sus distritos y dar las respuestas que merecen nuestros ciudadanos", concluyó.

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La intervención de Cascallares se produjo durante el debate del proyecto impulsado por Unión por la Patria para permitir que los municipios dispongan libremente de una parte de los fondos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, iniciativa que finalmente no logró avanzar en la Cámara de Diputados bonaerense.