El piloto de Pilar, de 21 años, hizo su debut con la escudería Williams en el mítico circuito Monza.

Colapinto completó las dos prácticas libres con dos décimo séptimos puestos (1m22s880 y 1m21s784, respectivamente).

Estos entrenamientos sirven para que los diez equipos con sus veinte pilotos ajusten los autos y prueben diferentes configuraciones. También los corredores pueden familiarizarse con el circuito.

Para el bonaerense fue una de las primeras experiencias en una máquina de este tipo (ya había participado en un rookie test y en otra FP1, en Silverstone). Y fue buena ya que giró por dos horas sin daños. Sólo tuvo un leve despiste por la leca aunque logró salir.

Clasificación y carrera

Este sábado, Colapinto va a acelerar por la clasificación. Hay una tercera práctica libre (desde 7:30 hora argentina), y unas horas después (a las 11), deberá medirse en la qualy contra los otros 19 pilotos.

La qualy se divide en tres secciones: Q1, en la que los cinco más lentos quedan eliminados; Q2, en la que otros cinco no pasan el corte, y la Q3, en la que los 10 más veloces se pelean por la pole position.

Por último, el domingo (10 horas), será la carrera de Fórmula 1 donde estará en disputa el GP de Italia.

“Estoy feliz de haber pasado mi primer día como piloto oficial”

"Obviamente fue positivo. El 17° puesto no está nada mal, en la FP2 dimos un saltito, en la FP1 traté de dar vueltas y no tomar muchos riesgos. Me están costando los long-runs (girar por varias vueltas seguidas), la goma es muy sensible a la temperatura. Es un poco lo que me pasó en la F2, donde me costó la duración de la goma. Pero estoy feliz de haber pasado mi primer día como piloto oficial de Fórmula 1. Lo disfruté mucho y voy por mañana, para seguir progresando. Estoy feliz con el equipo y con el auto", comenzó Colapinto en diálogo con ESPN.

"ESTOY BIEN DE FÍSICO. NO ERA MI PREOCUPACIÓN". Franco Colapinto explicó cómo sintió el desgaste físico durante las dos prácticas del viernes en el #ItalianGP.



📺 Toda la #Formula1 en #DisneyPlus pic.twitter.com/3YVIEp488T — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2024

Además, Franco comentó: "De físico terminé bien, obviamente Monza es una de las más fáciles. Estoy transpirando mucho, no me acostumbré a tomar todavía. ¡No sé el domingo cómo voy a hacer! Pero estoy contento, es el sueño que tengo de chico. Lo pude disfrutar y hacer un buen trabajo".