Este fin de semana, la Fórmula 1 está llevando adelante el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Losail.

Los pilotos salieron a la pista este viernes a la mañana para el único entrenamiento, donde Franco Colapinto - quien corre por primera vez en este circuito - quedó 19° y Charles Leclerc (Ferrari) fue la referencia.

El primer tiempo que marcó fue 1:33.624, un tiempo que lo posicionó en el último lugar de la tabla. El mejor registro del argentino fue de 1:24.200, un tiempo que lo dejó momentáneamente en la 14° colocación, pero luego cayó hasta la 19° y con una diferencia de 2.247s con el más rápido, Leclerc.

Leclerc fue la referencia de este entrenamiento tras marcar un tiempo de 1:21.953. Mientras que sus principales escoltas fueron Lando Norris y Oscar Piastri, ambos McLaren.

En la clasificación de la Sprint, que tuvo lugar en la tarde (hora argentina), Colapinto finalizó vigésimo con un tiempo de 1:23.423 a +2.017s de la punta.

Por delante del argentino, quedaron “Checo” Pérez (Red Bull), Yuki Tsunoda (Racing Bull), Esteban Ocon (Alpine) y G. Zhou (Sauber), todos fuera en la Q1. La pole position fue para Norris.

“Estoy muy lejos y todavía no entiendo muy bien el porqué. Todas las partes viejas no ayudan en nada”, comentó. “Nos está costando meter velocidad en las curvas, y hay curvas muy largas en las que no está costando. Un poco complicado el fin de semana”, señaló.