Fórmula 1 en Monza: Franco Colapinto fue 14° en la última práctica y superó a Gasly, quien renovó con Alpine hasta 2028
El pilarense trabajó en la puesta a punto del Alpine A525 de cara a la clasificación. Norris, con McLaren, volvió a dominar y Leclerc se ilusiona con Ferrari.
Franco Colapinto completó la tercera y última práctica del Gran Premio de Italia en la 14ª posición, a 703 milésimas del mejor tiempo, en una tanda que dejó a los 20 autos encerrados en menos de un segundo. El piloto argentino cerró un total de 22 giros sobre el circuito de Monza, combinando neumáticos duros y blandos, con los que marcó su mejor registro de 1m20s034.
El pilarense no solo consiguió meterse en la zona media, sino que además terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que quedó 18°, empatado en tiempo con Lance Stroll (Aston Martin). El francés, que recientemente renovó contrato con Alpine hasta 2028, quedó a 213 milésimas del argentino.
Arriba, la pelea volvió a estar entre McLaren y Ferrari. Lando Norris repitió lo hecho el viernes y fue el más rápido con 1m19s331, apenas 21 milésimas mejor que Charles Leclerc, en un anticipo de lo que podría ser la lucha por la “pole”. Tercero se ubicó el líder del campeonato, Oscar Piastri, con el otro McLaren, seguido de cerca por Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes).
Más atrás se destacaron Gabriel Bortoleto (Sauber) en el sexto puesto, Lewis Hamilton con la Ferrari en el séptimo y Isack Hadjar (Racing Bulls) en el octavo. El grupo de los diez lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Alexander Albon (Williams).
La clasificación se disputará este sábado desde las 11.00 (hora argentina), en la previa de la carrera del domingo, que se largará a las 10.00.
