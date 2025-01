La F1 Exhibition llegará al predio de Tecnópolis a partir del 22 de marzo y estará en el país hasta el 1° de junio. Es la quinta ciudad que recorrerá la Exhibición de Fórmula 1, luego de sus presentaciones en Madrid, Viena, Toronto y Londres.

A lo largo de dos meses los fanáticos podrán observar objetos exclusivos de equipos legendarios, personalidades y pilotos sudamericanos iónicos. Entre los aspectos más destacados se incluyen autos de carrera de Fórmula 1 de varias épocas, piezas históricas y contenido de video nunca antes visto.

Los precios de los tickets comienzan en $38.000 y la Exhibición abre todos los días desde las 12 hasta las 20. El recorrido toma un mínimo de 90 minutos para aprovechar al máximo la Exhibición. El acceso cierra 15 minutos después del horario final y la Exhibición cierra dos horas después del horario final.

El 11 de febrero a las 10:00, hora local, y hasta el 13 de febrero a las 22:00 habrá una preventa exclusiva a la que se podrá acceder desde el siguiente link.

Puede interesarte

Los visitantes comenzarán su viaje en Once Upon A Time In Formula 1, que presentará una combinación de fotografías nunca antes vistas, autos históricos de F1, películas y artefactos que transportan a los fanáticos a algunos de los momentos más icónicos y definitorios del deporte.

Después llega Design Lab llevará a los visitantes al corazón de una fábrica de Fórmula 1 para que tengan una visión poco común de cómo los equipos de F1 diseñan y fabrican el nuevo auto de cada temporada.

Mas adelante los visitantes experimentarán Drivers & Duels, que celebra a los pilotos más icónicos y las carreras legendarias desde que comenzó la Fórmula 1 en 1950, hace 75 años este año.

Fallen Heroes arroja luz sobre los muchos pilotos a lo largo de la historia de la Fórmula 1 que sacrificaron trágicamente sus vidas en pos del éxito.

La siguiente galería, Survival, cubre el horrible accidente de Romain Grosjean en Bahréin en 2020 y su extraordinario escape del infierno. La misma presenta una escalofriante exhibición de los restos de su auto Haas, junto con una nueva instalación de video en varias pantallas que presenta entrevistas inéditas y filmaciones del accidente.

La muestra llega luego a su final de alto octanaje en The Pit Wall, una experiencia cinematográfica e inmersiva que permite a los fanáticos revivir los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1 como nunca antes.