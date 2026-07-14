Francia y España se enfrentan este martes, por las semifinales del Mundial 2026. El partido se disputará en Dallas Stadium, con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros

El cotejo iniciará se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

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En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia, pero la Roja busca dar el batacazo y llegar nuevamente a una final.

Mientras tanto, en la Argentina todo es nerviosismo a la espera del duelo entre la albiceleste e Inglaterra, un clásico que promete ser histórico.

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