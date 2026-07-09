Este jueves a las 17.00, en la ciudad de Boston, se dará inicio la fase de cuartos de final con un partido que pondrá frente a frente a las selecciones de Francia y Marruecos.

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El ganador se convertirá en el primer semifinalista del certamen, a la espera de quien se quede con el duelo entre España y Bélgica.

El encuentro podrá verse a través de la pantalla de DS Sports y será arbitrado por el argentino Facundo Tello.

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Por su parte, la albiceleste jugará su partido el sábado a las 22.00 ante Suiza, buscando un lugar en la semifinal, donde esperará quien se quede con la llave entre Inglaterra y Noruega.

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