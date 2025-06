Franco Colapinto completó este domingo su tercera carrera como piloto titular en la Fórmula 1 con el equipo Alpine, tras finalizar en la 15ª posición del Gran Premio de Austria. Aunque logró una buena clasificación al meterse en la Q2, el resultado final volvió a dejarlo fuera de los puntos.

La jornada había comenzado con buenas sensaciones: Colapinto clasificó 14° y largó con una estrategia competitiva. Durante la carrera, logró mantener posiciones e incluso avanzar brevemente, pero luego cayó en el clasificador tras realizar su parada en boxes. El piloto argentino cruzó la línea en el puesto 15.

Sin embargo, la carrera se vio empañada por una sanción que recibió por parte de los comisarios. La penalización fue de cinco segundos por un bloqueo a Oscar Piastri, piloto de McLaren, al salir de boxes. Además, Colapinto protagonizó un leve toque con Yuki Tsunoda, aunque sin consecuencias graves para ninguno de los autos.

Una advertencia pública desde Alpine

Días antes, el histórico dirigente Flavio Briatore —hoy asesor clave en Alpine— había dejado en claro que Colapinto está siendo evaluado en cada presentación. “No crashes. Drive fast. Score points”, fue la advertencia pública del italiano, ex jefe de Michael Schumacher en Benetton y de Fernando Alonso en Renault.

El mensaje no deja lugar a interpretaciones: si bien Colapinto es joven y talentoso, su lugar en el equipo no está asegurado. La presión sobre el piloto argentino es alta, y el hecho de no haber sumado puntos en sus tres carreras complica su proyección a futuro.

Contexto de carrera y campeonato

La competencia en el Red Bull Ring fue intensa desde el inicio. Lando Norris se quedó con la victoria tras el abandono de Max Verstappen en la primera curva, lo que dejó al campeonato abierto y lleno de incertidumbre. McLaren logró un 1-2 con Norris y Oscar Piastri, consolidando su recuperación en la temporada.

En ese marco, Alpine sigue luchando en la zona media de la parrilla, con un auto que no le permite pelear con los equipos de punta. Para Colapinto, esto significa tener que maximizar cada oportunidad —como hizo en Canadá— y evitar errores que puedan costarle puntos valiosos o generarle sanciones.

Lo que sigue para Colapinto

A pesar de no haber sumado en Austria, Colapinto volvió a demostrar capacidad en clasificación y manejo consistente. Su capacidad para ingresar a Q2 por segunda vez consecutiva es un dato positivo. Sin embargo, necesita resultados concretos para sostener su lugar como piloto titular.

“Estamos observando todo: tiempos, rendimiento, consistencia y madurez en carrera”, habría deslizado un ingeniero del equipo a medios europeos.

Con tres carreras disputadas como reemplazo de Esteban Ocon, el piloto de Pilar sabe que cada Gran Premio puede definir su futuro. Alpine ya avisó que evaluará su continuidad al término de este tramo de carreras.