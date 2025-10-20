“Es justo que hables, Machado, es necesario y tal vez incluso repares un poco el daño que hicieron. No tengas miedo. Hacelo”, expresó Juan Grabois en redes sociales y adjuntó una nota donde el empresario narco amenazaba con denunciar a dirigentes.

“Es verdad que si hablás se cae algo; se viene abajo la estructura político-criminal que integrabas y te soltó la mano”, continuó el candidato a Diputado por Fuerza Patria e impulsor de la denuncia que sacó a Espert de la competencia electoral.

Y añadió: “¡Qué bueno sería para el país que cuentes todo! Te diría, para vos también. La verdad siempre nos acerca a la redención. Pero no te confundas, Machado, no se va a caer el país. A este país no lo tira nadie. No lo tira Trump, mucho menos Milei, Caputo, Bullrich, Espert o vos”.

“Aunque la quieran de rodillas, Argentina siempre va a estar de pie”, concluyó Grabois.

