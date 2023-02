La ex ministra de seguridad nacional, Sabina Frederic, brindó una entrevista donde apuntó contra su archirrival Sergio Berni. Ambos funcionarios tuvieron un sinfín de cruces entre Nación y Provincia cuando ambos ejercían sus cargos.

La ex funcionario de Fernández, habló de “las cajas negras” de la policía:

“Es un tema al cual nadie hace referencia, aunque es un secreto a voces que los mecanismos de regulación de la violencia y del delito, de las policías que operan bajo el formato de comisarías, derivan en dinero sucio, aunque no significa que la policía sea corrupta”, aclaró a medias Frederic en entrevista con El Cronista.

A continuación siguió con el tema pero enfocado en la policía bonaerense: “Habría que preguntarle al ministro (por Sergio Berni), ¿no? Yo digo que lo que hace la policía provincial no es lindo. ¿Cómo hacés para que deje de hacerlo? Es algo que el gobernador lo tiene claro. Berni tapa los agujeros. A la vez no hay un equipo que piense qué hacer con la fuerza de la Provincia. No basta con depurarla o darle formación en derechos humanos, debe pensarse qué hacer con esa dimensión más compleja que esa policía gestiona, el límite entre lo legal y lo ilegal que regula al delito”.

El minisitro de seguridad de la Provincia, Sergio Berni, ha recibido críticas en su gestión y los sectores "progresistas” cuestionaron al gobernador Axel Kicillof que lo sostiene. En ese sentido, Frederic, opinó:

“Esa respuesta hay que buscarla en quienes lo sostienen, en el Gobernador. Las teorías que circulan son dos. La primera es que le permite al Gobernador expandir por derecha y que le funciona como pararrayos ante conflictos imprevistos provocados por hechos de inseguridad. Eso ha sido más o menos cierto. Su ministro funcionó bien con la cocaína envenenada, pero muy mal en el partido Gimnasia-Boca. La segunda es el conflicto que mantiene con los intendentes. En esa batalla el ministro es un mascarón de proa. En definitiva, la centralización propiciada por el Gobernador es la que lleva adelante su ministro”.