Según las primeras mediciones de consultoras privadas el índice del corriente mes se ubica entre 1,8% y 2%, por encima del 1,7% de agosto.

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El resultado definitivo será informado oficialmente por el Indec el 13 de octubre. Sin embargo, los relevamientos ya permiten identificar cuáles fueron los principales movimientos que empujaron los precios durante septiembre.

Alimentos y bebidas y combustibles le pusieron un freno a la desinflación, y es muy probable que la cifra se ubique por encima de la de agosto.

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