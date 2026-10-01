Federico Alejo Kemmler Davyt, de 29 años, fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en Puán, provincia de Buenos Aires.

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El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de entre $ 5.000.000 y $ 10.000.000 a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan su localización y detención.

El monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas, haciendo conocer que se encuentran motivados por el presente ofrecimiento, se informó.

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El sujeto fue condenado en 2021. El delito por el que se condenó a Kemmler Davyt se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontraron. En esas circunstancias, Kemmler abusó sexualmente de una de sus excompañeras.

Para aportar información se debe llamar al 0221 429-3015, escribir a [email protected] o comunicarse con los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia y/o ante la Ayudantía Fiscal mencionada, situada en Hipólito Yrigoyen N° 698, de la localidad de Puán, teléfono 02923 48-8667, correo [email protected], debiendo asegurar la confidencialidad de la información y la reserva de la identidad.

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