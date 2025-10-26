El intendente de Baradero, Esteban “Tito” Sanzio, emitió su voto este domingo en la Escuela N°29, en el marco de las elecciones nacionales. Tras sufragar, destacó la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y el trabajo de las autoridades de mesa durante la jornada.

Ads

“Fue más rápido, mucho más ágil el proceso con la boleta única y con la forma en que se organizó puertas adentro de los salones”, señaló el jefe comunal en diálogo con FM Tiempo.

Además, Sanzio celebró la participación ciudadana: "Ojalá salga todo como esperamos y que al final de la jornada se pueda dar todo como corresponde”.

Ads

Por último, adelantó que seguirá el desarrollo del escrutinio desde la delegación de SMATA, donde aguardará la llegada de los fiscales y la carga de carpetas. “Vamos a estar ahí, acompañando y viendo cómo se desarrolla todo”, concluyó.

Ads