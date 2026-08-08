Esteban "Tito" Sanzio
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Sanzio mostró el abandono del PROCREAR en Baradero y presentó una ordenanza para recuperar las tierras
Le otorgaron libertad condicional al hijo del intendente de Baradero: Seguirá investigado por el crimen de un empresario
Baradero: Indagan a los detenidos por el crimen de Desimone, entre ellos Felipe, el hijo del intendente “Tito” Sanzio
Crimen en Baradero: Así fueron los allanamientos que terminaron con la detención del hijo del Intendente
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
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