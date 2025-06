El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, apuntó contra la caravana de motos que derivó en la muerte de uno de ellos tras embestir a un auto. Además, otros siete terminaron con politraumatismos.

“Lo de ayer no fue un accidente. Fue un ataque. Acá no hay dos lados de una misma historia: todos los que salieron organizados con las motos sabían lo que hacían, salieron a eso. No es inconsciencia, es premeditación”, enfatizó Montenegro en un comunicado.

El jefe comunal sostuvo que esta no es una discusión de tránsito, sino de seguridad ciudadana:

“Esta no es una discusión de tránsito. Es una discusión de seguridad. Acá se está avalando la cultura del choreo. Porque a los que se excitan con la ilegalidad les hacen entrevistas y les tapan la cara”.

Montenegro defendió al remisero de 23 años, que luego fue golpeado por los motoqueros:

“Le rompieron su herramienta de laburo, le pegaron, lo apuntaron y le robaron. Ya hablé con él y me puse a disposición para todo lo que necesite. Cuenta con el apoyo ciudadano”.

Sobre el joven de 18 años que falleció en el hecho, Montenegro fue categórico: pertenecía a “un grupo de delincuentes” y lamentó que la violencia irracional esté “bancada por la romantización de la delincuencia”.

“Tienen que estar presos”, consideró el intendente. Por finalizar, recordó que en los últimos meses la Patrulla Municipal secuestró unas 2.500 motos en operativos de fin de semana. “Cuando van a los encuentros de stunt, hay que frenarlos a las patadas, como ya les he mostrado en este video de abajo”.