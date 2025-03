Javier Milei no ocultó su alegría tras la goleada de la Selección Argentina por 4 a 1 ante Brasil en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. "No recuerdo un partido en el que le hayamos pegado semejante baile morboso a Brasil", declaró el Presidente en Radio Mitre. También destacó el trabajo y el "liderazgo" del cuerpo técnico, el rendimiento del equipo y la ausencia de Lionel Messi, quien no pudo estar por lesión.

SCALONI AGRADECE A MILEI 🇦🇷 pic.twitter.com/VHNo5xWCFU — SheIby (@TommyShelby_30) March 26, 2025

"Argentina ganó, gustó y goleó", agregó Milei, sorprendido por el gol de Giovanni Simeone. Y en redes sociales, celebró con la frase en portugués: "Alegria nao tem fim".

En la conferencia de prensa posterior al partido, Lionel Scaloni fue consultado sobre los elogios del Presidente. Como es habitual en él, respondió con pocas palabras y sin desviarse del foco futbolístico.

"Agradecerle", dijo el DT al ser consultado sobre los dichos de Milei. Luego, agregó: "Mi manera de ser, si le quieren llamar liderazgo, es que soy así, siempre fui así y no voy a cambiar. En el lugar donde estoy sólo es importante acomodar las piezas y que después ellos (los jugadores) ejecuten".

Sin más, Scaloni evitó cualquier otra interpretación y dejó que el resultado hablara por sí mismo.