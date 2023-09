La Universidad de Quilmes se convirtió en escenario de un tenso enfrentamiento entre militantes kirchneristas, de la izquierda y seguidores del candidato Javier Milei, cuando estos últimos se acercaron a repartir folletos de campaña en el campus universitario. El incidente, que fue registrado en un video publicado en redes sociales, generó un intenso debate sobre la libertad de expresión y el respeto por la diversidad de opiniones en el ámbito académico.

La secuencia de los hechos quedó inmortalizada en un video compartido en Twitter por Jorgelina Kos Grabar, que según su descripción, es Licenciada en Psicología y estudiante de Comunicación que milita para el PRO en Quilmes. En su publicación, Kos Grabar denunció: "Esto está pasando ahora en la puerta de la universidad de Quilmes. Militantes de La Libertad Avanza se acercan a repartir folletos y son echados por la izquierda y el kirchnerismo".

Esto está pasando ahora en la puerta de la universidad de Quilmes. Militantes de LLA se acercan a repartir folletos y son echados por la izquierda y el kirchnerismo.

La universidad NO es pública si no te dejan ejercer la libertad de pensamiento.

— Jorgelina Kos Grabar (@JorgelinaKos) September 12, 2023

En las imágenes, se puede observar a los seguidores de Milei resistiendo las agresiones verbales de los militantes opositores mientras continúan distribuyendo los folletos de campaña y conversando con quienes se acercaban a recibirlos.

Kos Grabar, testigo de la confrontación, expresó su preocupación por la situación al afirmar: "Lo peor vino después y me lo perdí por entrar a cursar: les quemaron los folletos, como la dictadura que quemaba libros". La joven, quien es estudiante de la misma institución, también subrayó su compromiso con la libertad de pensamiento al señalar: "Yo estudio ahí y nadie me adoctrina. No me gusta Milei, así que no respondo por él. Pero no quiero que se eche a nadie de la universidad".

Finalmente, Kos Grabar hizo un llamado a la defensa de la universidad como espacio de pluralidad de ideas, declarando: "La universidad de Quilmes es una universidad hermosa y es de todos. Me resisto a no defenderla como tal. La universidad no es pública si no te dejan ejercer la libertad de pensamiento. Esto se tiene que terminar".

Este incidente reavivó el debate sobre la tolerancia y el respeto por la diversidad de opiniones en el ámbito universitario, un tema que sigue siendo relevante en el contexto político y social de Argentina.