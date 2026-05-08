Tres simpatizantes del Estudiantes de La Plata quedaron varados en Bolivia tras el empate ante Cusco FC por la Copa Libertadores y piden ayuda económica para poder regresar a la Argentina. Denuncian que los conflictos sociales y el cierre de pasos fronterizos les hicieron perder micros, vuelos y gran parte del dinero que tenían destinado al viaje.

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La situación fue difundida por Mayra Villarreal a través de sus redes sociales. Según contó, junto a otros dos hinchas intentaban volver desde Cusco hacia el país, pero quedaron atrapados en la ciudad boliviana de Copacabana por las protestas y bloqueos en la zona.

“Somos 3 Pinchas que fuimos a ver a Estudiantes a Perú y cuando quisimos regresar a Argentina por huelgas y conflictos sociales cerraron los pasos fronterizos y nos quedamos varados en Copacabana, Bolivia”, expresó la joven.

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Además, explicó que el imprevisto les generó gastos que no tenían contemplados. “Perdimos todos los micros y los vuelos que teníamos para ir bajando a Argentina y todo el dinero que teníamos se nos fue en movilidad, hostel y comida”, señaló.

Los hinchas indicaron que necesitan reunir USD 750 para poder salir de Bolivia y regresar al país. La idea es volver a cruzar hacia Cusco y desde allí tomar un vuelo rumbo a Buenos Aires.

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“Necesitamos ayuda para juntar USD 750 y volver a casa, nos tenemos que ir urgente de Bolivia porque se está complicando el panorama y también la altura”, agregaron en el mensaje difundido en Instagram.

En la publicación compartieron además el alias “LM.JUANPABLO”, correspondiente a una cuenta a nombre de Juan Pablo López Moyano, para quienes quieran colaborar con el regreso de los simpatizantes argentinos.