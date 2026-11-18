Joel Sebastián Magallanes, alias "Mayonesa", el delincuente de 17 años acusado por el crimen del policía bonaerense Alan Cristian Molina, fue abatido durante un megaoperativo en el complejo habitacional Ejercito de los Andes, el pasado mes de julio.

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Era buscado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 y murió durante un tiroteo en el marco de allanamientos por una causa de drogas, en el barrio Ejército de los Andes conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero.

La investigación reconstruyó que el agente Molina, de 30 años y padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache junto a otros policías alertado por llamados al 911. En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1.

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El damnificado se adelantó unos metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido por proyectiles que ingresaron por lugares donde no estaba cubierto por el chaleco antibalas.

Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela; el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego se confirmó su deceso.

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Según informaron fuentes policiales, el 2 de octubre se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de un hombre que fabricaba armas caseras y era proveedor de la banda de "Mayonesa" y "Gordo Tilín", el líder de una organización criminal que también operaba en el barrio Ejército de los Andes.

A raíz de esa situación, comenzaron las tareas investigativas y efectivos de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal ingresaron al asentamiento, llevaron a cabo 25 allanamientos en simultáneo y dieron con el prófugo, a quien abatieron durante un enfrentamiento armado.

El último adiós de Molina se realizó en el Cementerio Municipal de Tres Arroyos, donde una multitud acompañó a la familia del joven policía, especialmente a su esposa y a su bebé, en una jornada marcada por el dolor y el reconocimiento a su labor.

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El sepelio contó con un homenaje institucional de la fuerza, encabezado por autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que llegaron desde La Plata para acompañar a los efectivos locales y rendir tributo al agente caído en servicio.