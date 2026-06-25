La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires realizó este miércoles su primera sesión del año, en el regreso a la actividad legislativa. El encuentro fue celebrado por la oposición, aunque también sirvió como escenario para marcar diferencias con el oficialismo, especialmente por parte de La Libertad Avanza, que puso el foco en las “urgencias” que, según el bloque, sigue sin atender el Gobierno provincial.

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El jefe del bloque libertario en la Cámara alta, Carlos Curestis, se mostró conforme por la vuelta al recinto, aunque cuestionó el contenido de la sesión. “Estamos contentos porque después de tanto tiempo pudimos sentarnos en la banca, más allá de que no se trataron cuestiones importantes”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que hay más de 300 proyectos acumulados que, según dijo, “van a empezar a tener movimiento cuando comencemos a tratarlos en las comisiones”.

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En su intervención, el legislador también apuntó contra el oficialismo de Fuerza Patria y sus tensiones internas. “Hoy quedó bien claro los graves problemas que tiene el oficialismo con sus internas, sacaron los trapitos al sol”, afirmó. Y advirtió: “Ahora tenemos que aguardar que no esperen a diciembre para volver a llamarnos a una sesión”.

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Más allá de las críticas políticas, Curestis puso el foco en lo que definió como “emergencias” en la provincia. “La Provincia de Buenos Aires está en emergencia desde hace mucho tiempo. Los 135 distritos están sufriendo abandono, por ejemplo en salud”, señaló.

En ese marco, mencionó dos temas que el bloque libertario buscará llevar a debate en comisiones. Por un lado, la situación del IOMA, la obra social provincial, que calificó como "crítica", aunque sin brindar precisiones.

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Por otro, se refirió a la seguridad en el sistema penitenciario bonaerense. Según indicó, habría más de 60 mil celulares en funcionamiento dentro de las cárceles de la provincia. “Trabajemos en las comisiones, porque las emergencias en la Provincia son muchas”, concluyó el senador.