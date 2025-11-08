El piloto bonaerense Franco Colapinto perdió el control de su auto en la curva 3 del circuito de Interlagos y se estrelló contra el muro durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. El impacto se produjo luego de que el Alpine pisara un piano mojado, en medio de una pista resbaladiza por la lluvia.

Ads

Puede interesarte

Casi en simultáneo, los pilotos Oscar Piastri y Nico Hulkenberg también se despistaron en el mismo sector, lo que obligó a neutralizar la competencia por algunos minutos. A pesar de la violencia del golpe, Colapinto no sufrió lesiones y salió por sus propios medios del vehículo.

🔵⚪🔵FRANCO COLAPINTO



🛠️Accidente en la curva uno, afortunadamente sin daños pero es abandono en el Sprint pic.twitter.com/1q0uMprLZS — Corazondef1 (@Corazondef1) November 8, 2025

El clima volvió a ser protagonista en el circuito de San Pablo, donde las condiciones meteorológicas complicaron a varios competidores. El argentino, que atraviesa un momento especial tras ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2026, vivió un duro contratiempo en la jornada del sábado.

Ads

¡IMPACTANTE CHOQUE DE GABRIEL BORTOLETO EN EL FINAL DE LA SPRINT!



📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4B5hPkzE1b — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

El equipo francés trabaja a contrarreloj en los boxes para reparar los daños del monoplaza y poder llegar en condiciones a la clasificación, prevista para las 15.00. La tarea del personal técnico es intensa, ya que el auto sufrió importantes daños en la parte delantera.

Puede interesarte

En la carrera sprint, Lando Norris se quedó con la victoria y dio un paso más en la lucha por el título, seguido por Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen y Charles Leclerc. Sobre el final, el brasileño Gabriel Bortoleto también perdió el control de su Sauber y se estrelló contra el muro, sumando otro incidente a una jornada marcada por los despistes y la lluvia en Interlagos.

Ads