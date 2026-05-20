La última edición de los premios Martín Fierro dejó uno de los momentos más emotivos de la noche con el clásico homenaje a las figuras del espectáculo, la cultura y el periodismo que fallecieron en el último tiempo. Sin embargo, el segmento terminó envuelto en polémica por una ausencia que no pasó desapercibida: la del periodista Guillermo Salatino.

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El reconocido cronista especializado en tenis, que era oriundo de San Isidro y una de las voces más emblemáticas del deporte argentino, no fue incluido en el tradicional video “Siempre los recordaremos”, emitido durante la ceremonia organizada por APTRA.

Mientras la cantante Ángela Torres interpretaba en vivo la canción “Recuérdame”, se proyectaron imágenes de distintas personalidades fallecidas. Pero la falta de Salatino generó rápidamente repercusiones y cuestionamientos en redes sociales.

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Uno de los primeros en manifestar su malestar fue el periodista deportivo Danny Miche, quien publicó un duro mensaje en su cuenta de X. “En la sección ‘Siempre los Recordaremos’, en la entrega de los Martín Fierro, se olvidaron del maestro Guillermo Salatino. Una pena”, escribió.

La omisión provocó indignación entre colegas, seguidores del tenis y usuarios en redes, que recordaron la extensa trayectoria de Salatino en los medios y su aporte al periodismo deportivo argentino. Durante décadas, fue una referencia obligada en la cobertura de torneos internacionales y una de las voces más respetadas del ambiente tenístico.

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