Fuerte y sorpresivo temporal en Carlos Casares: Volaron techos y cayeron árboles
También se registró la caída de postes del tendido eléctrico. Piden evitar circular si no es necesario.
Tras un sorpresivo temporal que afectó al distrito, la Municipalidad de Carlos Casares pidió a los vecinos que eviten circular por las zonas afectadas.
“Se registraron voladuras de techos, caídas de árboles y hay cables cortados a lo largo de una extensa zona", describieron.
Ocurrió pasadas las 18 horas cuando se desató un temporal con abundantes precipitaciones y viento. El mismo duró pocos minutos pero dejó destrozos en la vía pública, propiedades y dependencias de la comuna.
También se registraron destrozos en áreas cercanas al Hospital municipal y Hogar de ancianos.
