Tras un sorpresivo temporal que afectó al distrito, la Municipalidad de Carlos Casares pidió a los vecinos que eviten circular por las zonas afectadas.

“Se registraron voladuras de techos, caídas de árboles y hay cables cortados a lo largo de una extensa zona", describieron.

Ocurrió pasadas las 18 horas cuando se desató un temporal con abundantes precipitaciones y viento. El mismo duró pocos minutos pero dejó destrozos en la vía pública, propiedades y dependencias de la comuna.

También se registraron destrozos en áreas cercanas al Hospital municipal y Hogar de ancianos.

