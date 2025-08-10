La pulseada judicial del peronismo en la provincia de Buenos Aires tuvo este fin de semana dos fallos clave que habilitaron las listas de Fuerza Patria en Morón y San Nicolás, a menos de un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Las resoluciones despejan la incertidumbre electoral, aunque vuelven a encender las internas dentro del frente oficialista.

En Morón, tras semanas de tironeos entre los sectores que responden al intendente Lucas Ghi y al exjefe comunal Martín Sabbatella, el juez suplente Marcelo Mauro Gradin, del fuero contencioso-administrativo bonaerense, dio luz verde a la lista de unidad del peronismo local. Según publicó Diario El Norte, la medida cautelar presentada por los candidatos José María Ghi, Mariano Spina y Oscar Conde obligó a la Junta Electoral a garantizar la participación de la alianza en un plazo máximo de seis horas desde la notificación.

Hasta ese momento, en San Nicolás la situación era diferente: la lista encabezada por Cecilia Comerio seguía fuera de carrera por una supuesta presentación fuera de término. Sin embargo, este sábado la Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendió la decisión de la Junta Electoral y ordenó registrar la nómina local de Fuerza Patria. De acuerdo a lo que informó Prensa Libre SN, el máximo tribunal consideró que la exclusión podía generar un “perjuicio irreparable” al derecho de participación política y encontró “verosimilitud en el derecho” para justificar la cautelar.

El fallo ordenó tener por presentada la lista de candidatos de Fuerza Patria para las elecciones y exigió a la Junta Electoral que remita en un plazo de cinco días todas las actuaciones del expediente. La decisión devuelve a Comerio la posibilidad de competir y reaviva la tensión dentro del peronismo nicoleño, que había quedado con una sola lista habilitada bajo el sello PAIS, liderada por María Celeste López.

Con ambos fallos, Fuerza Patria llega a las elecciones con presencia en dos distritos donde las negociaciones a contrarreloj y las diferencias entre Kicillofismo, La Cámpora y massismo dejaron heridas abiertas. El escenario electoral del 7 de septiembre, lejos de aquietarse, se perfila cada vez más cargado de tensión política interna.

